Convocan a Ciudadanos Formar Parte del Sistema Estatal Anticorrupción

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad las convocatorias para elegir los nueve integrantes de la Comisión de Selección, la cual tendrá 30 días naturales para designar al Comité de Participación Ciudadana; a través de dos convocatorias los diputados invitan a las Instituciones de Educación Superior y de Investigación del Estado para elegir a cinco integrantes; así como a los especialistas en materia de fiscalización, rendición de cuentas, y combate a la corrupción, para elegir a cuatro que complementarán, esto como parte del proceso de implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

El dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, señala que los aspirantes a dichos cargos honoríficos tendrán del 23 de agosto al 4 de septiembre de 2017, para entregar la documentación correspondiente, en la oficina de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado, ubicada en Avenida Francisco I. Madero, en el horario comprendido de 9:00 a 15:00 horas, y de 18:00 a 20:00 horas.

Entre los requisitos establecidos se encuentra: ser ciudadano mexicano, originario de Michoacán o con residencia mínima de tres años, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; no ser servidor público, dirigente de partido político y no haber participado en los procesos de selección interna de un partido político para ser candidato a ocupar algún puesto de elección popular durante los tres años previos al de su designación y no ser ministro de ningún culto.

Los ciudadanos que reúnan los anteriores requisitos y aspiren a ser parte de la Comisión de Selección deberán entregar su Currículum Vitae, que contenga principalmente experiencia profesional, académica o administrativa en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción; carta de residencia expedida por la Autoridad competente; carta firmada por el aspirante propuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección, así como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo, entre otros.

Cabe señalar, que una vez agotado el plazo para el registro de aspirantes, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia podrán llamar a comparecer a los aspirantes, si así lo estiman necesario. Para posteriormente rendir un dictamen ante el Pleno Legislativo con los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos y que resulten idóneos para integrar dicha comisión.