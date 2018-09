Crece Polémica por Austeridad en Senado; Exigen que Asuma el Pago de 20 mdp

Los sindicalizados del Senado no pueden ser una zona de excepción en la decisión de aplicar la máxima austeridad, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, después de conocerse que los sindicatos del Senado están inconformes con la decisión del pleno de cancelar el pago de 20 millones de pesos de sus impuestos y exigieron que el Senado asuma el pago de estas obligaciones fiscales.

Excélsior informó ayer que el pleno acordó por unanimidad ordenar a la Secretaría General de Servicios Administrativos suspenda el pago de 20 millones de pesos cuatrimestrales que se destinan para pagar los impuestos que los trabajadores de base deben pagar; sin embargo, los sindicatos pidieron a la Mesa Directiva que no procese esa decisión acordada por el máximo órgano de gobierno, que es el pleno.

Mediante oficios que dirigieron al presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, los sindicatos expresan que no están de acuerdo con la decisión asumida por unanimidad por la Jucopo y avalada también por unanimidad por el pleno.

Las dirigencias del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores y del Sindicato de Trabajadores de la H. Cámara de Senadores, recuerdan que el pago de impuestos forma parte de los Acuerdos Relativos a los Pliegos Petitorios debidamente suscritos por ambas partes, además de que son “prestaciones que por más de 20 años se han otorgado, como son el estacionamiento e impuesto subsidiado, mismos que son derechos adquiridos por usos y costumbres”.

También recuerdan que con base en el apartado B del artículo 123 de la Constitución, no es lícito modificar las condiciones de trabajo, sin previo acuerdo sindical, como tampoco afectar los salarios de los trabajadores, y al retirar las prestaciones que han tenido los sindicalizados en el Senado se registra una afectación a sus ingresos económicos.

Hacen una petición formal para que ninguna de las medidas de austeridad que se aplican en el Senado, que elimina el seguro de separación individualizado, entre otros puntos, afecte a los trabajadores sindicalizados, pues consideran que se alteran las condiciones de trabajo pactadas.

Monreal pide respetar la ley

Interrogado sobre la inconformidad de los sindicalizados, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, recordó que “hay un acuerdo de la Cámara. Yo me quedo con el acuerdo, sin tratar de confrontarme con ellos. Todos tenemos que aprender a respetar la Ley, es lo único que yo puedo decir.

“Vamos a platicar mucho con el sindicato también. Si platicamos con los coordinadores de grupos parlamentarios y con los senadores, también tenemos que platicar mucho con los sindicatos, para comentar sobre los alcances de los acuerdos y del plan de austeridad”, expresó.

A la pregunta expresa de si los sindicalizados pueden ser una zona de excepción en el plan de austeridad del Senado, Ricardo Monreal fue claro.

“Yo digo que no. Sin embargo, vamos a platicar con ellos, no quisiera verme en confrontación, pero no estoy en ese ánimo, simplemente de respetar la Ley”.