Crimen Organizado Estaría Detrás de Bloqueos en Nahuatzen: Pascual Sigala

No se descarta que la delincuencia organizada esté detrás de los bloqueos ciudadanos que impiden la realización de la consulta en Nahuatzen, toda vez que los actos de quemar camionetas son acciones propias del “narco”, expuso Pascual Sigala Páez, secretario de gobierno de Michoacán.

En conferencia de prensa, al concluir con la séptima sesión de la Mesa de Gobernabilidad, el encargado de las políticas internas de Michoacán expuso que el gobierno estatal no va a permitir impunidad para que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) realice la consulta mandatada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en la que se consultará a la comunidad indígena para la distribución de recursos en la cabecera municipal de Nahuatzen.

“La consulta forma parte de un ordenamiento que seguirá su ruta y eso no es un tema que le compete directamente al proceso electoral es un asunto que coincidió, si los grupos al interior de la comunidad identifican que no se ha podido realizar, deben acudir al TEEM y quejarse ahí”, señaló.

Cabe apuntar que tanto el 2 y 14 de mayo, personal del IEM acudió a Nahuatzen para realizar la consulta, sin embargo, no pudieron entrar porque en la entrada de la localidad había una barricada con comuneros armados con palos, piedras e inclusive con armas de fuego, según lo expuesto por el consejero presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes.

Asunto se resolverá en próximas horas

Pascual Sigala se mostró confiado en que en las próximas horas se resolverá la situación para que el IEM pueda entrar a realizar la consulta.