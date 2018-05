Crimen y Morosos Hacen Perder a Cfe; Prevé Recuperar mil mdp con Denuncias

La mitad de las pérdidas no técnicas de luz que el año pasado registró la Comisión Federal de Electricidad (CFE) derivó de actividades criminales, acciones de resistencia civil y el uso de diablitos.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó ayer al Congreso de la Unión que durante 2017, la mitad de las pérdidas no técnicas que registró se debieron a actividades de la delincuencia organizada, a la resistencia civil y al consumo de energía de manera ilegal en asentamientos irregulares.

Además, su cartera vencida creció 14.62% más de lo previsto, “principalmente por problemática social, incremento de adeudos en el Valle de México y adeudos vencidos de agua en entidades”.

De igual manera, detalló a senadores y diputados federales que durante el 2017 presentó denuncias ante las autoridades ministeriales, a fin de recuperar un estimado de más de mil millones de pesos por energía perdida.

Al hacer referencia de las pérdidas que tienen por el robo o impago de la energía eléctrica, la CFE dice que “al cierre de 2017, del total de las pérdidas de energía no técnicas, las pérdidas por delincuencia organizada, resistencia civil y asentamientos Irregulares, representan el 45% y en tres Divisiones de Distribución se concentra el 51% de la energía que se pierde por esta causa, como Golfo Norte, Valle de México Sur y Valle de México Norte.

El reporte entregado ayer al Congreso de la Unión contiene un recuadro de cifras donde se observa que el Valle de México Sur es la zona donde hay más pérdidas no técnicas; ahí se registran pérdidas por 21.23%, de las cuales 15.90% son no técnicas; en el Valle de México Norte se pierde el 19.45% de la energía eléctrica; el 14.82% son no técnicas, en el Valle de México Centro se pierde el 16.36%, el 10.31% es no técnica, con lo cual son las divisiones que tienen el mayor porcentaje de pérdidas no técnicas.

El documento también expone las cinco estrategias que aplicó para la reducción de las pérdidas, como modernizar dos millones de medidores el año pasado, para hacer un total de 22 millones de equipos de medición ya cambiados.

También realizó 3.2 millones de revisiones de medidores, lo que permitió detectar 507 mil 397 anomalías, que ya corrigió.

Además, atendió asentamientos irregulares donde se usa el servicio de manera ilícita y durante todo el 2017 logró regularizar e incorporar a 28 mil 982 nuevos usuarios y presentó denuncias penales para recuperar al menos mil millones de pesos por pérdida de energía.

En el Informe Anual entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la CFE precisa que en 2015 la cartera vencida fue de 43 mil 319 millones de pesos; en 2016 se disminuyó a 38 mil 637 millones de pesos y se esperaba que en 2017 se redujera a 36 mil 705 millones de pesos, pero creció a 42 mil 71 millones de pesos, lo que implica un aumento de 14.62% más de lo previsto.

Fue menor en 10.8% respecto del 2015 y mayor a 2016 en 8.8 por ciento.

Explica que hay cinco causas de la cartera vencida.

“Debido a la problemática social, así como adeudos municipales de los estados de Chiapas y Tabasco; incremento de adeudos en las zonas del Valle de México por no pago de municipios del Estado de México y de sectores doméstico y comercial.

“Durante 2017 no se realizaron todos los cortes de suministro por falta de pago que eran procedentes, por revisión de procedimientos en el marco de la separación de las empresas responsables.