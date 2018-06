Critican a Eminem por “Disparos” en Concierto

La presentación de Eminem en Tennessee generó una fuerte polémica, luego de que presuntamente utilizara efectos de sonido que asemejaban disparos. Lo anterior pese a los tiroteos ocurridos en las últimas semanas en EE.UU. y que han afectado principalmente varias escuelas del país.

Informes señalan que el sonido de disparos ocurrió mientras el rapero presentaba su versión “Kill You”. El incidente fue calificado por varias personas como un acto irresponsable cuando la gente tiene miedo de salir a la calles.

Pyrotechnics imitating a gunshot during Eminem’s Bonaroo set had the crowd shook 😶 pic.twitter.com/ZCWSlI8s3Z

— N@ (@natsasss) June 10, 2018