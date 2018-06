Curiosity Encuentra Evidencia de Posibilidad de Vida en Marte

Nuevos descubrimientos en Marte están reforzando los argumentos para defender la existencia de vida en el planeta rojo, tanto en el pasado como en el presente.

Los científicos reportaron el jueves que la sonda marciana Curiosity de la NASA encontró potenciales componentes básicos de la vida en un ancestral lecho lacustre del planeta. Se habían hallado indicios previamente, pero esta es la evidencia más sólida hasta el momento.

Las moléculas orgánicas preservadas en un lecho de 3 mil 500 millones de años en el cráter Gale, que se piensa contuvo una vez un lago poco profundo, indican que las condiciones entonces pudieron ser propicias para la vida. Eso deja abierta la posibilidad de que microorganismos hayan habitado alguna vez el planeta y pudieran aún existir allí.

“Las probabilidades de poder encontrar indicios de vida ancestral en misiones futuras, si alguna vez hubo vida, acaban de subir”, dijo Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.

Oh, these are #organics in my neighborhood… Methane swells each summer and ancient carbon-compounds locked in rocks. I haven't found life on Mars, but signs say…we’re on the right track. https://t.co/hqunXt76og pic.twitter.com/ownp0modD4

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) June 7, 2018