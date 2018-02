La Diputada Federal con licencia, Daniela De Los Santos Torres, se registró hoy como aspirante a la precandidatura para competir por la alcaldía de Morelia y dijo estar lista para convertirse en la primera mujer que gane esta elección.

Ante la Comisión de Procesos Internos del Revolucionario Institucional y acompañada de sus simpatizantes, presentó la documentación y los requisitos correspondientes a efecto de esperar el dictamen de procedencia en los próximos días.

Señaló que la elección para dirigir el Ayuntamiento de Morelia llega en el mejor momento de su carrera política y el entorno es el propicio para demostrar que las mujeres hacen política diferente.

Con más de 10 años de experiencia en la función pública, dijo que la actual apertura a la participación de las mujeres en cargos de primer nivel es el resultado de años de lucha de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, pero sobre todo abre la posibilidad para demostrar la capacidad y la manera diferente de hacer las cosas.

“Hoy me siento en plenitud y estoy lista para competir por la alcaldía de Morelia; soy muy afortunada de tener una familia que me da la fuerza para seguir adelante, tengo un equipo de trabajo que me respalda y, sobre todo, tengo el cariño y apoyo de los morelianos que me conocen y que conocen mi trabajo”

Finalmente, respecto al periodo electoral, apuntó que en caso de que su partido la elija para competir en Morelia, se concentrará en ser la mejor propuesta, la más sincera y moderna, la más transparente, una propuesta que provoque confianza, que haga renacer la credibilidad y la seriedad política.

“Soy consciente de que la sociedad está harta de los políticos tradicionales y todos estamos cansados de la sospecha y de la opacidad; ese será el reto que enfrentaremos y que superaremos cumpliendo nuestra palabra”.