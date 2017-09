Declaran Estado de Emergencia en Florida por Irma

Rick Scott, gobernador de Florida, ha declarado estado de emergencia en su territorio para que los residentes se preparen ante el posible paso del huracán Irma, categoría 4.

El lunes por la noche, el gobernador estadounidense emitió la orden para los 67 condados de Florida, poco después de que el último aviso mostró la ruta estimada en la que se pronosticó que golpearía la parte sur de Florida, durante el fin de semana.

“El huracán Irma es una tormenta importante y potencialmente mortal y la Florida debe estar preparada. La División de Gestión de Emergencias de la Florida ha continuado recibiendo información sobre el huracán Irma y los modelos actuales de pronósticos tienen a Florida en el camino de Irma, lo que podría afectar a millones de residentes”, dijo el Gobernador Scott.

La orden está destinada a asegurar que cada gobierno local tenga suficiente tiempo y recursos para prepararse para el peligroso huracán y mantener a la comunidad segura si hay un posible impacto.

“En Florida, siempre nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor y mientras que la ruta exacta de Irma no es absolutamente conocida en este momento, no podemos permitirnos no estar preparados”, dijo el Gobernador Scott.

El gobernador dijo que la declaración de emergencia permite a los funcionarios actuar rápidamente sin la “carga de burocracia”.

A pesar de que es demasiado pronto para predecir una trayectoria exacta para el huracán Irma, los meteorólogos han pedido a los residentes de las costas del Este y del Golfo, que comiencen a prepararse desde ahora.

Las advertencias de huracán fueron emitidas este lunes para las Islas de Sotavento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Irma ha alcanzado la categoría 4, al igual que lo hizo Harvey hace algunos días, de acuerdo con los meteorólogos.

“Podría pasar rápidamente o lentamente”, señaló el especialista de AccuWeather, Dave Samuhel, pero afirmó que “no estamos seguros”.

Sin embargo, sugiere que la gente en la línea potencial de la tormenta tome medidas. “Tenga los suministros de emergencia listos”, dijo Samuhel.