Desabasto de Agua va en Aumento

Se estima que en México ya para el año 2017 cerca de la mitad de la superficie terrestre se encontraba con suelos afectados por algún tipo de degradación esto es lo que arrojó uno de los últimos estudios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en esa fecha.

En temas locales las sequias ya están tomando terreno desde hace varios años y es que en la zona de tierra caliente (Churumuco, Turicato, Arteaga y La Huacana, etc.) desde alrededor de 2014 las tierras de cultivo y pesca han sufrido por el desabasto de agua; situación que podría empeorar ya que el año pasado la probabilidad de lluvias para la temporada pluvial era tan solo de 50 por ciento.

En Uruapan el tema del desabasto día con día se vive más de cerca pues a causa del crecimiento de la población los manantiales que abastecen a la ciudad están siendo insuficientes, se han tomado medidas como la dotación por tiempos sobre todo en las colonias más alejadas o relativamente nuevas de la localidad para poder abastecer a toda la población dentro de lo que sea posible y no dejar a familias sin el suministro del vital líquido.

Es un problema que afecta y en estos días muchísimo más, con mayor razón a estas alturas se debe hacer algo para detener la extinción de los nacimientos de agua que prácticamente ya producen menos de la que es necesaria para cubrir a toda la ciudad.

¿Cómo se puede ayudar a cuidar el agua?*

1. Riega las plantas por la mañana. Hacerlo antes de las 10 am es lo mejor: el sol todavía no está en su punto más alto, lo que te permitirá usar menos agua pues tardará más en evaporarse.

2. Recolecta el agua de lluvia. Puedes hacerlo en un barril de plástico, ¡y usarla para tu jardín! El impacto que esta pequeña acción puede tener es impresionante; podríamos ahorrar ¡más de 30 billones de galones de agua al año!

3. Mantén una jarra de agua en el refrigerador. Así no tendrás que dejar correr el agua del grifo hasta que se enfríe.

4. No uses el retrete como papelera. Tirar el papel en el cesto de basura evita que los drenajes se llenen de desechos para los que no están diseñados.

5. Lava frutas y verduras en una olla. En vez de hacerlo directamente bajo el grifo, lo cual desperdicia mucha agua, llena una olla y lávalas ahí.¡Puedes reutilizar el agua que sobre para regar tus plantas!

6. Usa un solo vaso a lo largo del día. O usa un termo: esto reducirá el número de trastes para lavar.

7. No siempre tienes que descargar el retrete. Cada descarga usa entre 3 y 7 galones (11 y 26 litros) de agua. Si sólo vas a hacer pipí, ¿realmente es necesario jalar la palanca cada vez?

