Descubre si Puedes Descargar Android 9 pie en tu Smartphone

Android 9 Pie estará disponible en algunos teléfonos con el sistema operativo de Google, según anunció la empresa tecnológica. Algunos fabricantes como HTC y Huawei han comenzado a informar sobre los equipos que serán compatibles.

HTC introducirá actualizaciones de ‘software’ basadas en Android Pie en cuatro de sus terminales a la venta en el mercado: HTC U12+, U11, U11+ y U11 life, este último a través de Android One.

La compañía taiwanesa ha revelado que sus cuatro ‘smartphones’ recibirán el nuevo sistema en su versión inicial 9.0, como ha confirmado a través de su Twitter oficial, donde sin embargo no especifica en qué fecha se producirán las actualizaciones.

We're pleased as pie to confirm updates to Android Pie for the HTC U12+, U11+, U11, and U11 life (Android One). Timeframes for roll-out will be announced in due course.

We can't wait to know what you think of Google's freshest slice of Android! pic.twitter.com/mPJePFegne

— HTC (@htc) August 10, 2018