Descubren Poderoso Antibiótico en la Saliva del oso

Un equipo de investigadores informó que la saliva de una subespecie de oso pardo de Siberia (Ursus arctos collaris) puede acabar con la bacteria estafilococo dorado (Staphylococcus aureus), un microorganismo conocido por volverse resistente a los fármacos actuales,reveló el estudio publicado en el portal Phys.org.

La investigación, cuyos resultados fueron publicados el pasado 4 de septiembre en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se centró en oso pardo de Siberia oriental —cuya dieta normalmente es de origen vegetal, si bien ocasionalmente puede cazar caribúes, peces, y ciervos.

El descubrimiento se produjo como parte de un proyecto, el cual busca estudiar el microbioma —conjunto de genes que posee un organismo— de varios animales salvajes. El objetivo de la investigación es encontrar productos químicos naturales que puedan matar las bacterias que también infectan a los humanos, especialmente las cepas que se están volviendo o se han vuelto resistentes a los tratamientos con antibióticos .

Los investigadores realizaron una expedición a la taiga siberiana para capturar estudiar a varios ejemplares de esta especie, de los que los que extrajeron muestras de saliva con el propósito de encontrar los posibles químicos.

Tras someter el material orgánico a avanzadas técnicas de análisis, los expertos descubrieron la presencia, en la saliva, del microorganismo Bacillus pumilus, que produce un químico de efecto antibiótico denominado ‘amicoumacina A‘.

El estudio se centró en en este compuesto y los investigadores comprobaron su alta efectividad para matar a las bacterias, en especial al estafilococo dorado, cuyas cepas están asociadas a las infecciones de la piel en humanos.

El hallazgo podría recorrer un largo camino en los hospitales y en otras instalaciones de salud, que luchan por eliminar bacterias mortales a través de tratamientos.