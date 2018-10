Destaca GCM Resultados de Estrategia Contra la Delincuencia

Para pensar... El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciada­mente, soy Borges. Jorge Luis Borges