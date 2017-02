Dice Trump Ante Empresarios de EUA que Espera Buena Relación con México

El presidente Donald Trump dijo hoy que espera tener una “buena relación” con México, pero sostuvo que el déficit comercial de Estados Unidos con su vecino del sur es “insostenible” y no puede permitir que eso continúe ocurriendo.

“Rex (Tillerson) está en México y le dije: ‘va a ser un viaje difícil porque tenemos que ser tratados de manera justa por México’. Va a ser un viaje difícil”, dijo el presidente en una reunión en la Casa Blanca con presidentes de las 24 empresas manufactureras más grandes de Estados Unidos.

Trump señaló que el déficit comercial con México ascendió a 70 mil millones de dólares, aunque en realidad la cifra oficial fue de 63 mil 192 millones de dólares en 2016, de acuerdo con el Departamento estadunidense de Comercio (DOC).

“Vamos a tener una buena relación con México, yo espero, y si no, pues no, pero no podemos dejar que eso pase (…). Es insostenible y no vamos a dejar que eso ocurra, no puedo dejar que eso pase”, dijo en alusión al déficit comercial.

Trump se refirió en términos similares al déficit comercial de Estados Unidos con China y sostuvo que es de casi 500 mil millones de dólares. En realidad el déficit fue de 347 mil millones de dólares, según el DOC.

“Tenemos que hacer algo, hablé con el presidente (de China, Xi Jinping); vamos a trabajar en eso muy duro. Vamos a hacer las cosas apropiadas”, añadió ante directivos de empresas como Ford, General Motors, Lockheed Martin y Johnson & Johnson, entre otras.

Sostuvo que desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos ha perdido una tercer parte de sus empleos manufactureros. Y desde que China entró a la OMC, acotó, han cerrado 70 mil plantas en Estados Unidos.

“Las políticas de reformas regulatoria, reforma fiscal y comercial de mi administración devolverán un número significativo de empleos manufactureros a nuestro país”, dijo ante los empresarios citando los casos de Ford, General Motors, Carrrier, Walmart y Amazon.

El presidente estadunidense defendió asimismo las acciones del Departamento de Seguridad Interna (DHS) y sostuvo que su titular, el general John Kelly, ha sido “increíble en la frontera”.

“Por primera vez estamos echando a miembros de pandillas, a jefes de las drogas, estamos echando a tipo muy malos fuera de este país a un ritmo que nadie ha visto antes, y son los malos y es una operación militar”, abundó Trump, flanqueado por su yerno y asesor, Jarred Kushner.

“Lo que se ha permitido que entre a nuestro país, la violencia de la pandillas, una gran parte de eso es de personas que están aquí ilegalmente y son duros, pero no tan duros como nuestra gente”, señaló.