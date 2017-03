Dictan Prisión a Exsecretario de Finanzas de Duarte

Un juez de control ordenó un año de prisión como medida cautelar al exsecretario de Finanzas del gobierno duartista, Mauricio Audirac, acusado de participar en el presunto desvío de recursos públicos del Seguro Popular por dos mil 309 millones de pesos.

Tras ser detenido el miércoles en la ciudad de Puebla, el exfuncionario estatal fue puesto a disposición de la Jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, quien consideró que había riesgo que se fugara y determinó dictarle un año de prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo. La medida precautoria se aplicó debido a que el excolaborador de Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia.

La juez explicó que además el ex Contralor General del Estado ha intentado evadir la acción de la justicia, no acreditó un domicilio .

Domicilio en el Distrito Judicial de Xalapa y por contar con recursos suficientes que pela presentación de amparos (tres: 1282/2017, 287/2016 y 1406/2016) para evadir la justicia y se ausentó al menos en una ocasión de una audiencia.

La Fiscalía General del Estado acusó al exsecretario de Finanzas de haberse puesto de acuerdo con el Tesorero del estado, Tarek Abdalá (hoy diputado federal) y con el Director del Seguro Popular, Leonel Bustos Solís, para transferir dos mil 300 millones de pesos, de dicho programa social a las arcas de finanzas.

De tal forma, que el ministerio público acusó a Audirac Murillo de los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Será el próximo 4 de abril cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

El caso se inició con el anterior Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, el cual solicitó ejercitar la acción de la justicia ex Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos Solís y el ex Secretario de Finanzas, Mauricio Audirac.

De acuerdo con la investigación ministerial, Bustos Solís supuestamente transfirió de manera irregular recursos del Seguro Popular y de Oportunidades a las arcas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, cuyo titular era Mauricio Audirac.

El 20 de enero, una juez de control dictó prisión preventiva en contra del ex Director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos Solís, aunque 10 días después logró la libertad y ahora enfrenta el juicio fuera de la penitenciaria.

En las diversas audiencias del Juez de Control, el ex Secretrario de Finanzas se había ausentado por temor a ser arrestado; sin embargo, logró ser detenido en Puebla.