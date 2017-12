DIF Morelia Continúa Llevando Calor a Colonias Vulnerables

En la búsqueda de llevar calor a la población más vulnerable del municipio, el Sistema DIF Morelia continúa con la entrega de cobijas a las personas que más lo necesiten y en zonas en donde las temperaturas llegan a disminuir considerablemente.

La colonia Valle de Manantiales al poniente de la ciudad, fue el primer punto de entrega de la ruta de este martes, al cual asistió Paola Delgadillo de Martínez, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, quien en este marco destacó “venimos a entregarles estás cobijas que recibimos con la participación de la ciudadanía, y mi esposo, el Alcalde, Alfonso Martínez y yo, deseamos ayudarles a pasar menos frío”.

Acompañada por la Directora del DIF municipal, Melissa Vásquez Pérez, la Presidenta Honoraria encabezó esta entrega a personas de escasos recursos y expresó que gracias a la solidaridad de los morelianos se puede realizar esta acción para aminorar el frío en esta época invernal.

Delgadillo de Martínez aprovecho para seguir invitando a la población a llevar más apoyos, al destacar que con la ayuda de la gente se lograron reunir 7 mil 800 cobijas.

Brenda, adolescente de 13 años de edad, dijo sentirse feliz con su cobija nueva “está bonita y calientita, en casa debemos dormir todos juntos para no tener frío y está nos va ayudar a estar calientitos”.

En tanto, la señora Hermelinda nos compartió que el frío no le ayuda a su estado de salud, pues debe usar un bastón para andar de pie, por lo que se sintió agradecida, “tengo solo 2 cobijas en casa, una que me dio una sobrina hace 10 años y una muy delgada, está se siente caliente y me va a ayudar mucho a no pasar frío en la noche”, señaló.

Cabe recordar que hasta el momento se registra una entrega de 3 mil 276 cobijas en 25 puntos diferentes y cada semana se realizan hasta 3 entregas en la zona rural y urbana.

Algunas de las comunidades ya visitadas son: Parroquia del Divino Niño Jesús, San José de las Torres, Quebrada, Nieves, Santa Rosalia, Joya de la Huerta, Tabiqueros, El Arquito, Mintzita, Carbonera, Presa de Chiquimitío, Pirules, Puerto de Buena Vista, Atapaneo (Aldea), Noriega; y las Colonias: el Durazno Pablo Galena, Hermenegildo Galeana, Porvenir, Ciudad Jardín, Infonavit Justo Mendoza, Primo Tapia Oriente, Valle de los Manantiales (primer entrega), por mencionar algunas.

La Directora del DIF Morelia, Melissa Vásquez instó a la población a seguir donando cobijas en las instalaciones de la dependencia municipal a su cargo, ubicadas en Vicente Barroso de la Escayola, en Fraccionamiento la Estrella en los horarios de 08:30 a 16:30 horas.

Es de recordar que estas entregas se extienden los meses de Enero y Febrero cuando las temperaturas más bajas son registradas.

Alrededor de 700 cobijas, fueron repartidas este martes 5 de Diciembre en las Colonias Valle de los Manantiales, Presa de los Reyes y Lago 1 mediante esta labor sostenida del Ayuntamiento a través del DIF Morelia.