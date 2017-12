DIF Morelia Invita a Participar en Colecta de Juguetes del Concierto Navideño “Música por una Sonrisa”

Continúa abierta la invitación del DIF Morelia para que la ciudadanía apoye a que miles de niños tengan una gran Navidad, participando con la entrega de un juguete a cambio de un boleto para asistir al Concierto Navideño “Música por una Sonrisa”.

Paola Delgadillo de Martínez, Presidenta Honoraria del DIF Morelia, explicó que este exitoso concierto que en años recientes ha reunido a cientos de personas, tendrá lugar en la Avenida Madero, frente a Catedral, el próximo 15 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

“El programa del Concierto Navideño, contempla la participación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán acompañados de reconocidos cantantes de ópera provenientes de la ciudad de Nueva York, por lo que será un espectáculo de primer nivel para los morelianos”, destacó.

La dinámica para obtener un boleto, es la entrega de un juguete nuevo, no bélico y que no use baterías, el cual deberá ser donado en las instalaciones del DIF Morelia, en Vicente Barroso de la Escayola #135, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas o en la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Los juguetes entregados por la ciudadanía, se llevarán a las zonas más vulnerables de Morelia para ayudar a que miles de niños morelianos tengan una Feliz Navidad.