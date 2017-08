Diputados dan a Conocer a los 40 Integrantes del 5° Parlamento Juvenil

Derechos humanos, medio ambiente, migrantes y grupos vulnerables, fueron algunos de los temas que destacaron por su originalidad e impacto social, por los que fueron seleccionados los 40 jóvenes entre los 175 aspirantes que presentaron propuesta para formar parte del 5° Parlamento Juvenil de Michoacán.

En evento protocolario, los diputados Wilfrido Lázaro, presidente del Comité Organizador del Parlamento Juvenil, Héctor Gómez Trujillo y Daniel Moncada integrantes del mismo, recibieron del Jurado calificador encabezado por la diputada Belinda Iturbide, la lista de los jovenes seleccionados. Asistieron Rubén Herrera, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; Ramón Hernández, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Michoacán; Juan José Morales, vocal del IEEM; Giuliana Bugarini, directora del Instituto de la Juventud en Michoacán; Luis Roberto Mantilla, rector de la Universidad Latina de América; Norma Gaona, en representación del Recto de la UMSNH; así como Ezequiel Hernández, Secretario de Servicios Parlamentarios; y Francisco Castelazo, director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, ambos del Congreso del Estado.

En este contexto, la diputada Belinda Iturbide informó que de los 175 proyectos recibidos, 108 aspirantes fueron hombres y 67 mujeres, de los cuales se seleccionaron 24 proyectos de iniciativa de ley y 16 de proyectos de carácter social, teniendo como reserva 5 proyectos por cada una de las categorías mencionadas. Precisó que entre los proyectos se destacan la iniciativa de Ley de Protección a las Personas en Situación de Calle, una normativa innovadora que no existe en ningún estado de la república; otra de las propuestas es la creación de una legislación que obligue a los municipios incorporar vialidades para personas con discapacidad; establecer políticas enfocadas al reciclaje de residuos, esto en protección al medio ambiente; así como la propuesta de regular el uso de la fuerza pública, entre otros.

El diputado Daniel Moncada señaló que estas propuestas enriquecerán la vida pública y la agenda política de la entidad.

Por su parte, Héctor Gómez Trujillo dijo que este ejercicio es un espacio para que los jóvenes alcen la voz y no debe ser tomado como un tema político, que sea utilizado solo para la foto, si no de verdad tomarlos en cuenta, y dejo en claro que no es un tema de cuotas o cuates.

Finalmente el diputado Wilfrido Lázaro, presidente del Comité Organizador agradeció a los integrantes del Jurado Calificador y reconoció su conducción objetiva y transparente para la selección de los 40 jóvenes que los próximos días 30, 31 de agosto y 1° de septiembre formaran parte del 5° Parlamento Juvenil.