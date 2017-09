Diputados se Comprometen a Fortalecer Transparencia

A trabajar en coordinación, sumar esfuerzos para construir acuerdos, fortalecer temas como la transparencia y rendición de cuentas, impulsar la eliminación del fuero, así como no dejar que el proceso electoral del 2018, sea parte de la agenda legislativa, manifestaron los diputados de los diferentes partidos políticos, en la Sesión Solemne con motivo de la apertura del Tercer Año Legislativo 2017-2018.

El diputado Mario Armando Mendoza a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refirió que actualmente las instituciones corren un grave riesgo por diversos factores, uno de ellos la delincuencia, que corroe las instituciones de seguridad y en algunos casos las de impartición de justicia. Señaló que el Pleno mandató la reingeniería de la Secretaría de Educación, y a la fecha no hay nada, sólo un documento general de buenas intenciones. Asimismo, dijo que el proceso electoral que se avecina será complejo, pero se debe evitar la intromisión de poderes facticos que quieran trastocar la vida democrática e institucional, y exhortó a funcionarios a no intervenir en este proceso, “o los que tengan ya mucha prisa, que le presenten su renuncia y se vallan a competir en igualdad y equidad”, en el PRI seremos vigilantes que los recursos se apliquen en el marco de la ley y sin desviaciones político- electorales.

El diputado Manuel López Meléndez a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, resaltó la necesidad de demostrar su trabajo a la ciudadanía, a través de la transparencia y rendición de cuentas. Destacó que es preciso fomentar la unidad, unir experiencia y juventud, voluntad y empeño, diversidad y coincidencias, para consolidad la unidad política, pues es en el Poder Legislativo donde se gesta y origina la mejor proyección que queramos darle a nuestro estado, debemos de partir de las necesidades de los ciudadanos, pero también de nuestras capacidades y aptitudes con las que contamos para transformar y así mismo convertir a Michoacán en un estado próspero.

Por su parte, la diputada Alma Mireya González integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional resaltó que continuarán insistiendo en la necesidad de revisar los ordenamientos que toquen lo relativo a la seguridad del estado y lo conveniente del Mando Mixto; además de seguir planteando temas como la eliminación del DAP, así como la pertinencia de la Comisión Permanente en este Poder Legislativo. Puntualizó que en este tercer año legislativo, el PAN continuará trabajando para lograr la erradicación del fuero; y aseveró que pronto saldrá una legislación en materia de mejora regulatoria, que vendrán a reforzar aspectos especialmente importantes para la ciudadanía en materia de combate a la corrupción y fraude público.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Juanita Noemí Hernández señaló que para este Tercer Año Legislativo, el grupo que integra se propone impulsar el desarrollo económico del estado; hacer más eficiente el trabajo de los Notarios Públicos; promover los derechos de las mujeres; fortalecer nuestro Código Penal en materia de combate a la delincuencia y el robo; y se comprometió a seguir impulsando, proponiendo, para con diálogo aprobar los temas promovidos en los periodos anteriores en temas como medio ambiente, combate a la corrupción y derechos humanos.

La diputada Brenda Fabiola Fraga manifestó que el Grupo Parlamentario del PT, seguirá estando del lado de la gente, esforzándose por mejorar el marco jurídico que favorecerá el desarrollo social; se continuará insistiendo en no aumentar los montos de las propuestas de presupuestos anuales, así como impulsando la propuesta que se presentó para disminuir en un 50% la dieta que perciben todos los diputados. De igual forma invitó a sus homólogos a que, en este tercer año legislativo, se rijan por la ética y erradicar el mal uso de recursos públicos.

Durante su participación en la máxima tribuna del estado, el diputado del Partido Movimiento Ciudadano, José Daniel Moncada dijo esperar que en este último año legislativo no se pierda en medio de las emociones electorales, sino que sea la consolidación de nuestro trabajo como diputados. Precisó que se debe trabajar en hacer una reforma electoral de avanzada y “en la anterior nos quedamos cortos y lo hicimos mal”. Asimismo, hizo un llamado a las universidades, especialistas, ex alcaldes y a todos los morelianos a construir una Agenda para Morelia, para que sea una ciudad incluyente e inteligente, donde la infraestructura no sea negocio.

En su intervención el diputado Enrique Zepeda del Partido Movimiento Regeneración Nacional, resaltó que se requiere analizar si las políticas actuales están a la altura y a la vanguardia de las necesidades de la sociedad y cuestionarse si su papel como representantes populares es el más adecuado ante los ciudadanos. Dijo que se debe reforzar el trabajo en las comisiones, para hacer más beneficiosa su labor, señaló que por su parte continuará proponiendo iniciativas que garanticen la igualdad social, así como dará seguimiento para garantizar el aprovechamiento de los recursos legislativos en pro de los que necesitan ser escuchados.