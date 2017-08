Discurso de Trump es Estrategia de Negociación: Luis Videgaray

Las palabras del presidente Donald Trump, en el sentido de que Estados Unidos podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), “no es una sorpresa; no hay sorpresas. El presidente Trump está negociando”, afirmó Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en entrevista telefónica para Despierta con Loret.

El canciller aseveró que Donald Trump “es un negociador con un estilo peculiar; incluso ha escrito libros con eso”.

En respuesta, a México “le corresponde reaccionar a este tipo de declaraciones, porque estoy seguro de que no será la única, habrá tuits, habrá otras declaraciones, pero nos corresponde reaccionar con la cabeza fría y defender los intereses del país en la mesa”.

Luis Videgaray consideró que el discurso de Donald Trump en su gira por Arizona ocurre “en un momento político complejo; el presidente le habla a su base política, es un discurso en el que habló con tono colorido”, ante eso “tenemos que mantener la cabeza fría y entender que está negociando, como nosotros, pero nosotros estamos en la mesa”.

La señal de que se trata de una negociación, abundó el secretario, “es que Trump afirma que se pueden salir del tratado, pero México y Canadá también se pueden salir cuando quieran, porque el texto del tratado prevé que se puede mandar una carta a los socios con 6 meses de anticipación de la fecha en la que se pretende dejar el acuerdo”.

Si realmente hubiera intención de dejar el acuerdo, “el presidente pudo hacerlo desde el principio, pero Estados Unidos sigue en la mesa; vendrán a la reunión en México a seguir la negociación”.

Desde la perspectiva de Videgaray, “el discurso del presidente Trump ocurre en un momento político complejo, mientras enfrenta retos de diversa índole; nosotros nos fijamos en el fragmento del TLC en el discurso ayer, porque es el tema que más nos importa”, pero, insistió, “claramente el presidente Trump tiene un estilo peculiar de negociar y a nosotros nos corresponde reaccionar con la cabeza fría”.

En esta negociación, subrayó el canciller, “afortunadamente tenemos un equipo con experiencia, porque dependerá de cómo reaccionemos nosotros como reaccionen los canadienses”, así que “debemos entender que son comentarios en el marco de la negociación; Trump está negociando y no nos debe sorprender, lo debemos anticipa”.

Destacó que México “tiene un equipo negociador muy experimentado para el proceso de actualizar el tratado”, además, “para Estados Unidos es muy importante el acceso al mercado mexicano, porque millones de empleos en sectores desde manufactura hasta el agropecuario dependen de su comercio con nosotros”.

Para Luis Videgaray Caso no importa cuál sea el nombre que finalmente le den a la nueva versión del TLCAN, porque “lo importante es que siga teniendo el libre comercio en su naturaleza, sin barreras, más fluido y con mayor capacidad para crear empleo. El nombre francamente no es la esencia de la discusión”.

Luis Videgaray Caso destacó que “el muro no es parte de la relación bilateral, es un tema en el que México no participa” y aun “en Estados Unidos va a ser un proceso complejo, porque el Congreso no quiere dar recursos. El muro no debe ser parte de la relación bilateral”.

Sobre la posible salida de Trump de la presidencia de Estados Unidos, Videgaray afirmó que eso sólo “depende del pueblo y de las leyes de Estados Unidos. No nos toca opinar sobre eso; a nosotros nos importa que a Estados Unidos le vaya bien, porque entonces le va bien a México, porque tenemos economías dependientes”.

Reconoció que existen “buenas relaciones con Tillerson, con Kelly, por supuesto con Jared Kushner, pero finalmente quien toma las decisiones es Donald Trump y nosotros debemos estar preparados para dialogar y negociar”.

Sobre las alertas de viajes, dijo que se tratan de un proceso de hace muchos años, y “ha sido algo irritante, no necesariamente el gobierno de México coincide, pero lo que es un hecho es que México es uno de los países más visitados en el mundo, porque ofrece excelentes atractivos y el trato los invita a regresar”.

Reconoció que las alertas de viaje “no son noticias positivas, pero debemos entenderlas como parte de la relación, porque no están basadas en información actualizada”.