Disfruta de los Más de 15 Estrenos que Netflix Tiene Este fin de Semana

Netflix estrenó más de 15 títulos en su plataforma en México, entre el 12 y 18 de agosto de 2017.

Entre los títulos más destacados, se encuentra Minions

También la película de terror aclamada por la crítica Voraz

Películas

What Happened To Monday (2017)

Voraz (2016)

Campus Confidential (2005)

Stranded In Paradise (2014)

The Assailant (2009)

Brad Paisley’s Comedy Rodeo (2017)

Barbecue (2017)

We’re No Animals (2015)

The Outcasts (2017)

Banking on Bitcoin (2017)

Minions (2015)

Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo (2017)

Series

Glitter Force Doki Doki (Temporada 1)

Panam y Circo (Temporada 1)

White Gold (Temporada 1)

When Calls the Heart (Temporadas 1, 2 y 3)

Murderous Affairs (Temporada 1)

Million Yen Women (Temporada 1)