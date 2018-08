Disminuyen Campamentos Afuera del Hospital Civil en un 95%

La instalación de casas de campaña en el exterior del Hospital Infantil de Morelia para el resguardo de familiares de los pacientes atendidos en este centro médico, logró disminuir en un 95 por ciento. Así lo reportó Marisela Favela, encargada del albergue Eva Sámano de López Mateos, al señalar que esto, debido a la puesta en marcha de este refugio que opera desde hace año y medio en las inmediaciones del Bosque Cuauhtémoc.

Por lo que actualmente, ya no es común ver a decenas de familias que recurren a las casas de campaña para resguardarse de las inclemencias del tiempo, apostándose frente al centro hospitalario. “Hay gente que todavía llega y pone sus casas de campaña porque viene toda la familia, ya que aquí no tenemos la capacidad para darles el albergue a todos. Ya son mínimas y muy esporádicas”, señaló.

La señora María es originaria del municipio de Aguililla y se encuentra alojada en el albergue desde hace cuatro meses, debido al padecimiento de su hija Marisela, de cerca de cinco años de edad, que la obliga a tenerla internada. “Desde que llegué aquí me han atendido muy bien, he estado muy a gusto y no tiene ningún costo.

A veces viene mi esposo. Hace poquito vinieron dos hijos míos y me dejaron que se quedaran una noche”, compartió. Aunque no experimentó lo que llegaron a padecer los padres de familia que tenían que refugiarse en el exterior del hospital, señala que otras personas le han manifestado que era una situación muy dura. De febrero a la fecha, el albergue del Hospital Infantil ha brindado cobijo a cerca de 25 mil personas provenientes de los 113 municipios del estado y de otras entidades del país como Guanajuato, Hidalgo y Querétaro.

El refugio opera a través del Sistema DIF Michoacán los 365 días del año para dar alojo a los papás de los niños atendidos en el Hospital Infantil y cuenta con todos los servicios. Para recibir este apoyo sin costo alguno, es necesario que los padres de familia presenten el carnet del menor, un pase proporcionado por el Hospital Infantil y una copia de la identificación oficial.

“Pueden disponer del comedor, cocina, regaderas, WC y dormitorios. Tiene capacidad para 20 mujeres y 20 hombres. No se les brinda alimentos pero los pueden preparar en el lugar”, explicó la encargada del albergue.