Djokovic Gana el Masters 1000 de Shanghai

Su objetivo está más cerca: Novak Djokovic está a punto de alcanzar el puesto N.1 mundial, después de su triunfo en el Masters 1000 de Shanghai logrado este domingo contra el croata Borna Coric 6-3, 6-4.

El N.3 de la clasificación ATP, que avanzará el lunes al 2º puesto y se acerca al N.1 español Rafa Nadal, fue el mejor del torneo chino al igual que lo fue en Wimbledon y el US Open esta temporada, después de un largo periodo lastrado por las lesiones, y de una operación en el codo en febrero.

Nadal, con problemas de rodilla desde el US Open, no realizó la gira por Asia y su final de temporada suscita incertidumbre.

A look back at the winning moment…

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) October 14, 2018