Dodgers y Boston van de Nuevo a la Serie Mundial

Jonrones de Cody Bellinger y el cubano Yasiel Puig le dieron este sábado el boleto a la Serie Mundialde béisbol a los Dodgers de Los Angeles, al vencer a los Cerveceros de Milwaukee con marcador de 5×1.

La 114ª Serie Mundial se inaugurará el martes próximo en Boston cuando los Dodgers visiten a los Medias Rojas en la final del campeonato de las Grandes Ligas al mejor de siete juegos.

Los Dodgers, que perdieron ante los Astros de Houston en la Serie Mundial del año pasado, lograron así su vigésimo viaje al Clásico de Otoño, siendo su título más reciente en estas lides en 1988, cuando derrotaron a los Atléticos de Oakland en cinco juegos.

Por su parte, los Cerveceros se quedaron con la ganas de pisar una Serie Mundial por primera vez desde que lo hicieron 1982, cuando perdieron ante los Cardenales de St. Louis en siete juegos.

La victoria fue para el relevista Ryan Madson (1-0) y el revés para el abridor venezolano Jhoulys Chacín (1-1). El abridor Clayton Kershaw entró en el noveno en función de relevo para retirar la entrada de 1-2-3.

El premio de MVP (Jugador Más Valioso) de las serie de campeonato en la Liga Nacional, que se fue a siete juegos- fue para el toletero Bellinger.

Los Dodgers se pusieron arriba 2×1 en el segundo inning por un largo jonrón de Bellinger con el dominicano Manny Machado en base por un toque sorpresa.

Los Cerveceros habían comenzado su fiesta temprano en el primer inning 1×0 por un bambinazo de Christian Yelich, fuerte favorito para el MPV (Jugador Más Valioso) de la temporada regular en el ‘Viejo Circuito’.

El conjunto angelino se sublevó en el sexto y amplió su cuenta a 5×1 gracias a un jonrón del cubano Puig con dos hombres en bases, frente al relevista Jeremy Jeffress.

El apagafuegos boricua Xavier Cedeño permitió sencillo de Max Muncy y cedió el montículo a Jeffress, quien soportó imparable de Justin Turner y tras dos outs fue castigado con el bambinazo de Puig, que desde entonces le puso a su equipo en el bolsillo el boleto para el ‘Clásico de Otoño’.

Ahora a esperar la Serie Mundial entre dos equipo muy poderosos, los Dodgers y los Medias Rojas. Estos últimos buscan de su cuarto título de Serie Mundial en 15 años y el primero desde 2013, cuando vencieron a los Cardenales de St. Louis.

