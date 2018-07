Donald Trump “Espera con Ansias Trabajar” con AMLO

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo 1 de julio, con con quien “espera con ansias trabajar”,

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense escribió lo siguiente:

Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo Presidente de México. Espero con ansias trabajar con él. ¡Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México!

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018