Donald Trump Retoma Idea de que México Pagará por el Muro, EPN Responde

El presidente Donald Trump retomó este martes la idea de que México será el que pague por la construcción del prometido muro en la frontera.

“Vamos a lograr el muro en cualquier caso. No quiero causar ningún problema, pero al final México va a pagar por el muro. Solo se los digo”, señaló el mandatario en un mitin con seguidores en Nashville, Tennessee.

At Nashville rally, Pres. Trump says not only is Mexico going to pay for the wall, "They're going to enjoy it." https://t.co/wV289OeukR pic.twitter.com/Sw6SzNw6BX

— World News Tonight (@ABCWorldNews) May 30, 2018