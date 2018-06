Dos Mexicanas Heridas Tras Atropellamiento en Moscú (Vídeo)

Un taxi embistió a una multitud este sábado en el centro de Moscú, Rusia, dejando al menos ocho personas heridas, entre ellas dos mexicanas, informaron autoridades.

De acuerdo con la policía de Moscú, el conductor del vehículo llevaba dos días conduciendo, por lo que se quedó dormido, maniobró mal y atropelló a las personas luego de perder el control del taxi.

Video of today's incident in #Moscow, #Russia, in which a taxi vehicle rammed into pedestrians on the sidewalk: pic.twitter.com/6IQ6GOuZic

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 16, 2018