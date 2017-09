Dreamers no Tienen de Qué Preocuparse Estos Seis Meses: Trump

Trump anunció este martes que cancelará gradualmente el programa DACA, implementado por el presidente Barack Obama, pero dijo que le dará seis meses al Congreso para que presente una alternativa antes de ponerle fin completamente.

Posteriormente tuiteó que “el Congreso tiene ahora 6 meses para legalizar el DACA (algo que el gobierno de Obama no pudo hacer)”, y agregó: “Si no pueden, ¡revisaré este asunto!”. No está claro qué significa eso.

En una rueda de prensa, Sessions indicó que Estados Unidos no puede recibir a todas las personas que desean ingresar a Estados Unidos, además de que la medida decretada por Obama era inconstitucional.

Sin embargo, este jueves Donald Trump escribió un mensaje para los jóvenes protegidos por DACA, conocidos como ‘dreamers’, donde asegura que no tienen nada de qué preocuparse durante seis meses.

“Para todos esos dreamers que están preocupados por su estatus durante el periodo de seis meses, no tienen nada de qué preocuparse – No habrá acciones!”, escribió el magnate en su cuenta de Twitter.

Al menos 622 mil 170 jóvenes indocumentados nacidos en México serán afectados por la terminación del programa anunciado este martes.