Duarte a Prisión por Delincuencia Organizada

El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa continuará sujeto a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Reclusorio Norte. Indica El Universal que durante la audiencia de vinculación a proceso, que duró más de 12 horas, el juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, señaló que esto no implica una sentencia condenatoria, sino que a su juicio existen indicios suficientes para suponer la participación del ex gobernador en ambos delitos. La determinación del juez, sobre la cual la defensa informó que apelará, implica que Duarte de Ochoa estará sujeto a juicio y permanecerá en prisión hasta en tanto se le dicte sentencia definitiva, lo que conforme a la ley deberá ocurrir en un tiempo máximo de dos años. “El Ministerio Público ha destacado datos novedosos que yo no conocí en diligencias anteriores, pero sirven ahora para normar mi decisión.

