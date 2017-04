Duarte Pide un Colchón y un Ventilador Para su Celda en Guatemala

l ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó al gobierno de Guatemala, un colchón, un ventilador pequeño y una lámpara para su celda.

Asimismo, pidió convivir con los demás internos, así como la oportunidad para hacer ejercicio.

“Me encuentro aislado con los otros privados de la libertad. No se me permite hacer deporte y escasas veces he platicado con alguien”, explicó Duarte.

Con fecha del 25 de abril, Duarte señaló en la solicitud que no pide un trato especial, pero si igualdad como se establece en “los convenios internacionales y la constitución Política de Guatemala”.

“Escasas veces he conversado con alguien, por lo que yo he preguntado del por qué me encuentro en esas condiciones, y se me ha informado que esa es la orden por parte de la dirección del sistema penitenciario”, indicó.