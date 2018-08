Ee.uu. Nunca ha Sido Grandioso: Gobernador de Nueva York

Durante un evento de firma de proyectos de ley en Manhattan, Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, aseveró que Estados Unidos “nunca fue tan grandioso” y no lo será hasta que todos los estadounidenses compartan una verdadera igualdad.

Esto lo dijo Cuomo, considerado uno de los candidatos a la presidencia de EE.UU. en 2020, en referencia a la frase de campaña del presidente Donald Trump: Make America Great Again (Hacer que Estados Unidos sea grandioso de nuevo).

“No vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso, nunca lo fue”, apuntó Cuomo, quien se postulará para un tercer mandato en noviembre.

“No hemos alcanzado la grandeza, alcanzaremos la grandeza cuando todos los estadounidenses participen plenamente. Alcanzaremos la grandeza cuando la discriminación y los estereotipos contra las mujeres, el 51 por ciento de nuestra población, desaparezcan y el potencial de todas las mujeres se realice”, recalcó.

“No hemos alcanzado la grandeza. La alcanzaremos cuando todos los estadounidenses participen plenamente”, puntualizó.

El mandatario estadounidense respondió a las declaraciones de Cuomo por medio de cuenta de Twitter.

“‘NO VAMOS A HACER A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ, NUNCA LO FUE.’ Pueden creer que este sea el gobernador del estado con el mayor nivel de impuestos en los EE. UU., Andrew Cuomo, ¡teniendo una crisis total!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018