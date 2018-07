Ee.uu. Podría Considerar Sanciones Económicas Contra Nicaragua: Mnuchin

Estados Unidos podría considerar sanciones económicas a Nicaragua, aseguró este sábado en Buenos Aires el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en medio de críticas de Washington a la violenta represión del gobierno de Managua a una ola de protestas.

“En general (…) no comentamos sobre futuras sanciones (…) pero es razonable pensar que es algo que consideraríamos”, respondió Mnuchin a periodistas antes del inicio de las deliberaciones entre ministros de Economía y Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en la capital argentina.

Met with U.S. and international reporters on day 1 of #G20Argentina. We covered trade, security and economic growth. pic.twitter.com/pZPcE24BCM

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) July 21, 2018