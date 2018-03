El Alucinante Sistema de Transporte Subterráneo de Elon Musk (Vídeo)

Elon Musk, dueño de Tesla, Space X y The Boring Company, presentó en su cuenta de Twitter cómo luciría su impresionante sistema de transporte subterráneo, el Hyperloop.

“Este sistema de transporte tendría mil estaciones pequeñas del tamaño de un espacio de estacionamiento, que llevaría a los usuarios muy cerca de su destino y se integraría perfectamente en la estructura de una ciudad, en lugar de un pequeño número de grandes estaciones como un metro”, señaló Musk en su cuenta de Twitter.

Dichos túneles de alta velocidad, en donde se pueden alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora, servirán para transportar personas que no tienen automóvil principalmente, y después de esto también podrán pasar autos particulares.

“Seguirán transportando automóviles, pero solo después de que se cumplan todas las necesidades de transporte público personalizado. Es una cuestión de cortesía y justicia. Si alguien no puede pagar un automóvil, debe ir primero”, detalló Musk.

Todavía no se conoce cuándo comenzará a funcionar este proyecto.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018