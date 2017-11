El Arte de Juan Torres Llega al Clavijero

La noche del 24 de noviembre del 2017, fue inaugurada la exposición “Influencias e Interpretaciones”, de Juan Torres, en la Sala 6 del Centro Cultural Clavijero (CCC), donde estará abierta al público de manera gratuita hasta la primera semana de febrero de 2018.

Pintura, escultura y cerámica son algunas de las piezas que se pueden observar en la exposición, conformada por obras realizadas a lo largo de la carrera del artista michoacano, quien recordó sus inicios en el arte.

“Yo comencé a través de la escultura, durante muchos años estuve dedicado a ello, pero en algún momento sentí que mi escultura estaba atrasada, corté durante algunos años y me dediqué exclusivamente a la pintura. La escultura más nueva que está aquí ha de tener 10 años, y la más antigua unos 30 años”, comentó.

Durante la inauguración, estuvieron presentes las titulares de las secretarías de Cultura de Michoacán (Secum) y de Turismo, Silvia Figueroa Zamudio y Claudia Chávez López, respectivamente, la directora del CCC, Sandra Aguilera Anaya, informó que dicha exposición fue planeada durante un año para recibir a uno de los maestros michoacanos del arte.

Las influencias e interpretaciones de Juan Torres

El artista expresó que el cuerpo humano es un elemento primordial en todas sus épocas y líneas del arte que él maneja, “y la mujer siempre estará presente, la utilizan todos los grandes maestros”.

Respecto al título de su exposición, “Influencias e Interpretaciones”, Juan Torres indicó que para él ambas han tenido mucho que ver en su camino.

“Hay muchísimas influencias, durante toda mi vida de todas las corrientes y todas las épocas, desde la caverna, hasta el románico y el renacimiento, después tuve influencia de los impresionistas, cubistas y después ya me liberé y apareció mi personalidad. Y las interpretaciones fueron a raíz de que oigo música todo el día durante mi trabajo y pensando que si toda la vida vamos a los conciertos y se hace interpretación de los clásicos, ¿por qué yo no podía interpretar a los clásicos? Porque la verdad no son copias de los retratos, sino que son interpretaciones de los clásicos”.