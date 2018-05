El Candidato Independiente Pedro Kumamoto Denuncia Amenazas de Muerte (Video)

El diputado local con licencia y aspirante independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, denunció amenazas de muerte en su contra.

“A los partidos políticos les gusta decir que nos van a comprar, que nos van a cooptar, que nos van a callar, y he escuchado que dicen hasta que nos van a matar”, afirma en un video que circula en redes sociales.

Añade: “No tenemos precio, no tenemos vínculos con poderosos, vamos a señalar cada acto de corrupción que veamos y seguiremos vivas, vivos, sin miedo, porque si algo me pasa a mí, si algo le pasa a una de las personas de esta fuerza política, los que hoy promueven la violencia tendrán que asumir su responsabilidad”.

De acuerdo con el aspirante independiente, los políticos “están enojados” con su equipo por los rechazos que han hecho a sus propuestas.

Y recuerda que en 2015 “algunos de sus operadores de acarreo nos ofrecieron conseguir las firmas necesarias para estar en la boleta, para que ‘no nos asoleáramos tanto’, para deberles un favor. Y les dijimos que no. Están enojados porque nuestra fuerza política no ha sido cooptada por nadie”.

De igual manera, sostiene que parte de la molestia de sus contrincantes es “cuando me crucé con (Carlos) Salinas de Gortari el 5 de noviembre de 2015, en un evento público. Se me acercó a mí y no le regale más de tres minutos de mi tiempo y una fotografía para que no tuviera ni la más mínima oportunidad de chantajearnos”.

Otro capítulo sucedió en diciembre 2015 en la Feria Internacional del Libro, agrega, cuando “Raúl Padilla me invitó a cenar a su casa con El Bronco y dije no. Para que ningún poder fáctico de nuestro estado tuviera el argumento de que me reuní con ellos por debajo de la mesa”.

Sin decir nombres, Kumamoto asegura que el año pasado “líderes de partidos políticos que están en campañas haciendo promesas de ‘cambio’, me buscaron para ofrecerme cuotas para que en la lista de plurinominales de sus partidos entraran ‘los chavos que me acompañan’, y les dije que no”.

Según al aspirante a la Cámara alta, quien va en la fórmula con Juana Delgado, sus opositores están frustrados al ver que su fuerza crece cada día.

“Sabemos que la motivación de esa búsqueda por sembrar odio y desconfianza, es una respuesta instintiva a la posibilidad de que la política sea verdaderamente transparente, austera y cercana, que es lo que nosotros buscamos hacer”.

Prosigue: “Quienes lideran los partidos en Jalisco y a nivel nacional están muy enojados con nosotros, porque nuestras convicciones no tienen precio, porque nuestra fuerza política no se vende”.