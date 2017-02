El Compromiso de los Políticos es con Todo Michoacán: Adriana Hernández

“Vamos a trabajar juntos para salir adelante, todos somos michoacanos y hay que apoyarnos entre todos” sentenció la diputada Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, durante la entrega de equipo de cómputo en la Secundaria Técnica No. 11 del municipio de Chilchota.

La legisladora acompañó a la diputada por el distrito de Jacona, Adriana Campos Huirache, en su gira de trabajo, en la que aprovechó para hacer entrega de 10 computadoras que servirán para impulsar el aula de medios de dicha institución educativa, que cuenta con una matrícula de poco más de 600 alumnos.

Mencionó que aunque no pertenece al distrito de Jacona, “todos somos michoacanos y hay que apoyarnos entre nosotros, sobre todo porque en escuelas como ésta, hay estudiantes de las comunidades de los Once Pueblos”, en ese sentido resaltó la importancia de apoyar las instituciones educativas públicas.

Ante la presencia de la ex diputada Rosa María Molina Rojas, Hernández Íñiguez puntualizó que a esta escuela de educación secundaria acuden alumnos provenientes de diversas comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, “somos michoacanos, podría decir que no le ayudaré a Chilchota porque no soy de aquí, pero no es así, yo también estudie en escuelas públicas”, sentenció.

Padres de familia y maestros de la escuela primaria General Lázaro Cárdenas le entregaron una solicitud de apoyo, ante lo cual, se comprometió a ayudarles para conseguir el terreno para que puedan seguir con la ampliación de la institución. “Cuenten con el respaldo de la diputada Adriana Campos y vamos a ayudarles para que puedan hacer crecer la escuela, para que los niños de Chilchota y de la Cañada puedan salir adelante, no están solos cuenten con nosotros y vamos a seguir ayudando”.

La también presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que gracias a la gestión del presidente municipal Mario Silva Amezcua y la diputada Adriana Campos Huirache, está por concretarse un apoyo gestionado ante Petróleos Mexicanos para impulsar acciones de bacheo y algunas otras obras, además de que está etiquetado un recurso de ocho millones de pesos para pavimento, bacheo y luminarias.

Finalmente, Hernández Íñiguez refrendó el compromiso de seguir gestionando ante las instancias del gobierno federal, las obras y acciones necesarias para lograr el saneamiento de la cuenca del Río Duero, “vamos a trabajar juntos para salir adelante”, dijo.

Para continuar la jornada de actividades, ambas legisladoras, acompañadas por el edil de Chilchota y la propia Rosa María Molina, se trasladaron a las comunidades de Tanaquillo y Rancho Morelos, donde entregaron cobijas a los habitantes del lugar, a fin de que puedan hacer frente a las inclemencias del tiempo, además de que dialogaron con ellos y escucharon sus peticiones, asumiendo compromisos que se cumplirán a la brevedad.