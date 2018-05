El Gobierno de EU Aplicará una Política de Cero Tolerancia a Indocumentados: Sessions

Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos, anunció que el gobierno de ese país aplicará una política de cero tolerancia, por lo que a todas aquellas personas que ingresen sin documentos a la Unión Americana se les fincarán cargos penales y serán procesadas por el Departamento de Justicia.

El funcionario estadunidense señaló lo anterior en una rueda de prensa en la frontera San Diego-Tijuana –lugar al que hace una semana llegaron integrantes de la Caravana Migrante para pedir asilo-, donde subrayó: “Las personas no van a entrar en caravana ni estampida a nuestra frontera”.

De acuerdo con información difundida por el semanario Zeta, Sessions estuvo acompañado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Tom Homan, y el fiscal federal en el Distrito Sur de California, Adam Braverman.

Del lado mexicano, en Playas de Tijuana, a unos metros de donde se encontraba el colaborador de Donald Trump, se realizó una protesta con música de banda y un papalote con el mensaje: “Parques, No Muros”. De lado estadunidense, durante la rueda de prensa, un activista identificado como William Johnson logró burlar el fuerte dispositivo de seguridad en el área e interrumpió el discurso de Sessions.

A través de un megáfono gritó: “¿Por qué estás aquí? Vete. No te queremos en nuestro condado, no te queremos en nuestro estado. Vas a separar familias. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Tienes corazón? ¿Tienes alma? ¿Por qué trabajas para esta administración? Eres un hombre malvado. Este muro no tiene sentido, es racista, es una pérdida de tiempo”. Finalmente fue acompañado fuera del área por personal de gobierno.

Durante su discurso, Sessions negó que estuviera separando a familias migrantes que cruzan la frontera para pedir asilo como parte de una nueva política migratoria, ya que eso –dijo- se hace como parte del protocolo del ICE.

De acuerdo con el fiscal general, cuando un menor ingresa con un adulto, personal de migración debe comprobar primero que efectivamente se trata de familiares y no de víctimas de trata. En caso de que no tener vínculos familiares, entonces se separan, y el segundo motivo de separación, dijo, es cuando el adulto está sujeto a proceso penal.

“Con la política de cero tolerancia seguramente vamos a ver más casos así (de separación familiar)”, añadió el director interino de ICE.