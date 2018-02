El INE Advierte Retrasos en Conteo Rápido por una Resolución del Tribunal Electoral

En una nueva confrontación entre autoridades electorales, el Consejo General del INE acusó que la revocación de sus reformas al reglamento de elecciones, resuelta la semana pasada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entorpecerá la función del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la jornada del 1 de julio.

En sesión extraordinaria, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, lamentó que la determinación del TEPJF bloqueará la agilización del conteo rápido de la próxima elección presidencial, y estimó que esto reducirá de un 70 a apenas un 12% de avance en el cómputo de los votos para la medianoche de la jornada electoral, lo que podría comprometer la estabilidad del país.

“Un conteo rápido cuyos resultados se emitan entre las dos y las cinco de la mañana, no le sirve a la ciudadanía, no le sirve al país, no le sirve a la paz pública, no le sirve a la estabilidad política, no le sirve a la estabilidad financiera”, lanzó el presidente del INE, para luego comprometerse a buscar opciones alternas a la rebatida por el Tribunal.

La propuesta que el TEPJF revirtió, en palabras de los propios consejeros del INE, consistía en que “una vez que se concluyera el escrutinio y cómputo simultáneo de presidente con gobernador, se pudieran abrir las urnas de las otras elecciones para verificar si existía o no alguna boleta que de manera equivocada hubiese sido introducida ahí por algún elector, y que en consecuencia se retirara para sumarla al escrutinio o de presidente, o de gobernador, según fuese el caso.

Según los magistrados, esto transgrediría los principios de certeza, reserva de ley y seguridad jurídica.

Ante esto, la consejera Pamela San Martín recalcó que la celeridad en la emisión de resultados es uno de los factores de “mayor relevancia” para blindar los comicios y dar certeza a la ciudadanía la misma noche de la elección.

“Estamos ante vacíos legales (…) El modelo que históricamente hemos utilizado para esta fase de la jornada electoral y que se toma de lo que textualmente nos indica la ley, debemos señalar que no responde ni remotamente a las complejidades que devienen de la operación de una casilla única y del impacto que esta operación tiene en las etapas subsecuentes del proceso.

“Tenemos que tener presente que durante esta jornada electoral se disputará el mayor número de cargos de elección en toda nuestra historia democrática, la complejidad a la que estarán sujetos los funcionarios de la mesa directiva de casilla no la hemos vivido en otra elección”, advirtió Pamela San Martín.

Por su parte, el consejero Marco Antonio Baños dijo no coincidir con que la propuesta del INE transgreda el principio de certeza y calificó como “demasiado vaga” la argumentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Me parece que hay algunas reflexiones un poco apresuradas en la forma en que se planteó la sentencia por parte del Tribunal Electoral (…) Esta autoridad le ha hecho propuestas específicas y el Tribunal renunció a su capacidad para interpretar y para contribuir en la generación de soluciones adecuadas. Hablo de la mayoría de los magistrados”, dijo Baños.

Para él, la sentencia del Tribunal Electoral puso al INE en una encrucijada:

“La autoridad estará incapacitada para entregar resultados. Ese es el problema con la sentencia, ese es el efecto concreto, que me parece a mí no contribuye en modo alguno al tema de la certeza de los resultados electorales”, concluyó.