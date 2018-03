El INE Aprueba Límite de 42.9 mdp al Financiamiento Privado Para Presidenciales Independientes

Por decisión dividida de seis contra cinco, conscientes todos de que atenta contra la equidad en la contienda, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron este miércoles imponer un límite de 42.9 millones de pesos al financiamiento privado a las candidaturas sin partido a la Presidencia de la República, a la que hasta ahora sólo podría acceder la expanista Margarita Zavala.

Discutido por el Consejo General del INE, el proyecto original que elaboró su Comisión de Fiscalización proponía un límite aproximado a los 420 millones de pesos de financiamiento privado, tomando como parámetro el tope de gastos de campaña (429 millones 633 mil 325 pesos), a lo que sólo se le restarían los siete millones que corresponden al financiamiento público al que los llamados “independientes” tienen derecho.

Sin embargo, la mayoría de los consejeros resolvió que eso contravendría el artículo 399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que a la letra dice:

“El financiamiento privado se constituye por las aportaciones que realicen el Candidato Independiente y sus simpatizantes, el cual no podrá rebasar, en ningún caso, el 10 por ciento del tope de gasto para la elección de que se trate”.

Por lo anterior, la mayoría de los consejeros aprobó que un eventual contendiente independiente no podrá obtener de sus simpatizantes más de los 42.9 millones.

Ciro Murayama, que estuvo en contra del dictamen de la propia comisión que preside, argumentó:

“¿A mí me parece correcto el criterio de la LGIPE? No necesariamente. ¿Coloca en una situación a los candidatos independientes en donde pueden competir en condiciones de cierta desventaja porque no les deja hacerse de más recurso privado? Sí. Pero yo como autoridad administrativa no puedo desconocer una Ley General. Por más que simpatice uno con la causa, no puedo dejar de aplicar la ley”.

En ese mismo sentido se manifestó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien señaló a los legisladores como responsables de la ley que deja en desventaja a los candidatos independientes, figura que, explicó:

“(Las candidaturas independientes son) una figura que no fue adecuadamente legislada por el legislador en la reforma electoral de 2014”.

Murayama coincidió: “Nosotros tenemos que aplicar las leyes por su vigencia no por lo que opinemos de ellas. Y si el legislador diseñó un marco normativo que a mí no me acaba de resultar satisfactorio, no puedo sino cumplirlo. Porque si no, yo empezaré a actuar de manera arbitraria, según mi gusto y mi criterio. Y mi gusto y mi criterio tienen un límite que es el de la ley”.

Finalmente, los consejeros que determinaron la aprobación del tope argumentaron que, debido a sus atribuciones, será tarea del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su caso, enmendar las limitaciones impuestas desde el Congreso.