El Mayor Miedo de kim Kardashian Tiene Mucho que ver con Beyoncé ¿por?

Definitivamente el peor miedo de la esposa de Kanye West no son las arañas o las alturas si no bailar y más aún si se trata de Beyoncé invitándola a hacerlo.

Ya hemos visto en capítulos anteriores del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’ que a la hermana del clan no se le facilitan tanto los pasos de baile. Ella reveló que es uno de sus más grandes miedos e incluso confesó que ni durante los shows de su esposo Kanye West mueve mucho los pies.

“Fue una de nuestras más grandes peleas, no bailo en los conciertos de Kanye” dijo a Kourtney y Malika, “Ni siquiera bailé en ‘Dancing With The Stars’, no bailo”, agregó.

Luego de eso llegó un momento único para la empresaria, pues en 2011 Kanye y Jay Z se unieron para llevar a cabo un tour.

“My peor miedo era que ella quisiera sentarse al lado de mí, si ella baila, yo también tendré que hacerlo, ¿sabes? La última noche del tour vino a mi cuarto y me dijo: ‘¿Nos sentamos juntas?” reveló Kim K. “Ella quería ir en medio de la multitud a brincar y bailar y yo estaba como: ‘¿Qué hacemos brincando?’ y ella respondió, ¡Baila, sólo suéltate y baila’ y yo lo único que podía pensar era ‘¡Mi vida terminó!’”, narró la socialité.

Sinceramente pudo haber sido peor para Kim K pero si sobrevivó a bailar a un lado de Beyoncé podrá hacerlo ante cualquier otra situación.