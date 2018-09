El Planeador que Podría Volar Más Alto que Cualquier Avión

Un avión sin motor logró volar más alto que cualquier vuelo comercial, y está en camino de vencer a cualquier avión.

El Airbus Perlan II estableció un nuevo récord mundial de altitud alcanzada por un planeador, el tercero en tan solo una semana.

El equipo de voluntarios que maneja y mantiene Perlan II alcanzó 63 mil 100 pies el 26 de agosto, 65 mil 500 dos días después y 76 mil 124 pies el domingo.

Perlan II, un avión sin motor, fue diseñado para alcanzar 90 mil 000 pies, más alto que cualquier aeronave tripulada que alguna vez haya volado. Por contexto, un avión comercial se mueve a unos 45 mil pies.

El planeador fue construido para recopilar información sobre corrientes de aire de gran altitud, la fuerza que permite a Perlan alcanzar alturas tan elevadas, con la esperanza de que pueda ayudar a los pilotos comerciales, informó NBC.

Perlan II continuará volando hasta mediados de septiembre, cuando se espera que las corrientes de aire que impulsan al avión cada vez más alto se detengan.

Fasten your seat belts & see what it's like to soar above 76,000 feet pressure altitude. Check out this raw footage from today's extraordinary, record-setting flight in the engineless Perlan 2 #glider on #AirbusPerlanMission II.#soaring #avgeeks pic.twitter.com/XRVNMkuyBG

— Perlan Project (@PerlanProject) September 3, 2018