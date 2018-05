El ser Humano ha Extinguido el 83 por Ciento de Mamíferos y la Mitad de las Plantas

Un estudio científico revela que pese a que la especie humana representa el 0.01 por ciento de la vida en el planeta, ha ocasionado la extinción del 83 por ciento de los mamíferos, el 50 por ciento de las plantas y el 15 por ciento de los peces.

En el estudio titulado “La distribución de la biomasa en la Tierra”, que aparece en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, devela el mapa de la vida en el planeta.

También se reveló que las planetas representan el 82 por ciento de los entes vivos del planeta, seguido por las bacterias, con el 13 por ciento, mientras que las demás criaturas, entre las que se encuentran humanos y animales, solo representa el cinco por ciento de la masa de los seres vivientes en la Tierra.

Éstos a su vez se dividen en 86 por ciento que se encuentran en la tierra, uno por ciento vive en los océanos y 13 por ciento se encuentra como bacterias.

Los 7 mil 600 millones de personas solo representan el 0.01 por ciento de los seres vivos, sin embargo, la capacidad depredadora del ser humano demuestra con estas cifras el impacto arrollador de su existencia en el planeta.

En cuanto a mamíferos en la Tierra, el ser humano ocupa el 36 por ciento, mientras que el 60 por ciento son animales de granja y solo el 4 por ciento son los animales salvajes.

Incluso, los científicos han detallado en el informe que actualmente se vive en una nueva era geológica: el Antropoceno, la Edad de los Humanos, y que ha ocasionado que con estos números lo que los científicos consideran es la sexta extinción masiva de en la historia del planeta tierra.

“Mi esperanza es que este estudio sirva para dar a la gente la perspectiva del papel totalmente dominante de la humanidad en la Tierra. Espero que sirva también para hacer pensar a la gente sobre el efecto que tiene en el planeta nuestra consumo y particularmente nuestra dieta”, señaló Ron Milo a The Guardian