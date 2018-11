Elon Musk Anuncia que su Próximo Cohete a la Luna se Llamará ‘Starship’

El fundador y cabeza de la compañía espacial SpaceX, Elon Musk, anunció que su próximo cohete, que volará alrededor de la Luna y tal vez algún día se aventure a Marte, se llamará finalmente ‘Starship’.

“Renombro al BFR Starship” (nave estelar), afirmó Musk en su cuenta de Twitter. Hasta ahora el nombre de este mega cohete, en proceso de construcción, era BFR, supuestas iniciales de Big Falcon Rocket, aunque SpaceX nunca confirmó oficialmente que significara eso.

Musk había anunciado en setiembre en su fábrica de Hawthorne, California, que el multimillonario japonés Yusaku Maezawa había pagado para volar a la Luna con seis u ocho artistas en 2023 y que el viaje sería en un BFR, un cohete de 118 metros de altura y calificado como uno de los más potentes jamás construidos en la historia de la conquista espacial.

SpaceX hoy utiliza dos cohetes. Su lanzador insignia, el Falcon 9, que ya ha completado 18 misiones este año y más de 60 desde 2012, y el Falcon Heavy, capaz de transportar cargas más pesadas, lanzado en febrero al espacio para un vuelo de prueba transportando un auto Tesla con un maniquí al volante.

Pero estos dos cohetes están destinados a desaparecer para dar paso al ‘Starship’, anunció Musk.

El magnate inventor ya había dicho el sábado en un tuit que SpaceX dejaría de actualizar el Falcon 9para centrarse solo en el BFR/Starship.

“En su lugar, estamos acelerando el BFR”, escribió. El futuro mega cohete tendrá dos partes: la primera etapa, llamada Super Heavy y destinada a “eludir la gravedad de la Tierra“, y la superior, Starship, que servirá de nave tripulada para alcanzar los otros planetas.

Technically, two parts: Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons)

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2018