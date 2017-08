Emilio Lozoya no se va a Fugar, Asegura su Abogado

El ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no se va a fugar del país, porque no es responsable de nada, aseguró su abogado Javier Coello Trejo.

Esto en respuesta a la solicitud que senadores panistas hicieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para emitir medidas cautelares que eviten que el exdirectivo de Pemex se sustraiga de la acción de la justicia, ante las acusaciones que enfrenta por presuntos actos de corrupción para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht.

Aquí los detalles del caso: Odebrecht dio a Lozoya 10 mdd, afirman exdirectivos

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado de Lozoya mencionó que de acuerdo el nuevo sistema penal acusatorio, su defendido fue citado como imputado y se reservará su derecho a declarar, ya que primero analizara las pruebas existentes.

Explicó que hasta el momento sólo se saben los detalles divulgados por los medios de comunicación, pero no hay nada oficial, y el encuentro en la PGR servirá para conocer si hay elementos que impliquen directamente al exdirector de Pemex, debido a que su defendido no tiene relación alguna con las cuentas en las que presuntamente se le habrían depositado hasta 10 millones de dólares.

También precisó que Lozoya comparecerá ante la PGR este mediodía y que más tarde, a las 18 horas, ofrecerá una conferencia de prensa para responder ante la opinión pública por los señalamientos en su contra.