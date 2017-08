En Educación, Michoacán va por el Camino Correcto: SEE

El Gobierno del Estado ha asumido con responsabilidad el reto de fortalecer la educación en Michoacán, y hoy, a dos años del inicio de la administración estatal que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, podemos decir que estamos recuperando la rectoría de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), labor que no ha sido y no es sencilla, ya que 23 años de deterioro educativo no se resuelven de un día para otro, sostuvo el titular de la institución, Alberto Frutis Solís.

En comparecencia pública ante diputados del Congreso del Estado y representantes de la sociedad civil, el funcionario estatal resaltó que la coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como el diálogo, la concertación y el trabajo conjunto de los representantes de las organizaciones sociales y magisteriales, madres y padres de familia, permitirán resolver los desafíos que enfrenta la educación en Michoacán.

Reconoció el apoyo brindado por el Gobierno Federal y la intensa gestión que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo ha realizado para atender las necesidades del sector.

Señaló que en la SEE, en el ámbito administrativo, se encontró un déficit presupuestal de más de 5 mil millones de pesos en el rubro de servicios personales, con pasivos en gastos operativos y de seguridad social, como herencia de las pasadas administraciones, por lo que para su disminución se impulsó la 13ª etapa de jubilación, mediante la cual, al término de un ciclo fiscal, se estarían generando ahorros por más de 385 millones de pesos debido a la congelación de 692 claves presupuestales del sistema estado.

Informó que se encontraron adeudos importantes con el magisterio por más de mil 200 millones de pesos, mismos que provocaban serias dificultades para pagar la nómina quincenal de manera puntual a los maestros estatales; hoy, gracias a las gestiones del Gobierno del Estado, se han pagado mil 431 millones de pesos, y se encuentran en proceso de concertación para realizar pagos parciales a terceros institucionales y comerciales.

Indicó que se ha reducido la renta de inmuebles arrendados para oficinas y centros educativos, generando un ahorro de 10 millones de pesos anuales.