En el Gobierno de Peña se Duplicó el Número de Secuestros: Miranda de Wallace

En la presente administración, el número de secuestros se duplicó respecto al del sexenio anterior, al pasar de cinco mil 579 a 10 mil 898 casos, según el más reciente reporte de la organización Alto al Secuestro.

Apoyado en dicho dato, el informe de la agrupación civil sostuvo que la estrategia implementada en ese rubro por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha sido un rotundo fracaso.

“Fue un fracaso, es la verdad. No utilizaron las herramientas pese a que la Federación gastó casi dos mil millones de pesos en inteligencia y se los repartió a los estados; los gobernadores no se las dejaron a las unidades, se las quedaron ellos para hacer inteligencia, no sé para qué”, reprochó la titular de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace.

En conferencia de prensa, la activista dijo que durante marzo pasado hubo casi los mismos secuestros que en febrero. En el tercer mes del año se contabilizaron 123 casos, algunos de dos o más personas privadas de la libertad, mientras que en el segundo se registraron 122.

En marzo, “Alto Al Secuestro” tiene registro de 143 víctimas, cuatro casos más de los 139 ocurridos en febrero pasado.

Además, hubo 137 detenidos, 24 más de los secuestradores detenidos en febrero de 2018.

Los estados que tuvieron cero secuestros fueron: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

Por cada 100 mil habitantes, los estados que registraron el mayor número de secuestros fueron: Tamaulipas, Nayarit y Zacatecas.

En lo que va de este año, los estados con mayor incidencia en materia de secuestros fueron: Estado de México, con 30 casos; Veracruz con 20 y Tamaulipas con 13 casos.

Miranda de Wallace hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia para que expliquen cómo, cuándo y con qué van a remediar el problema de la inseguridad.

Y anunció que se hizo una invitación a todos los candidatos para que puedan debatir sobre esta materia.