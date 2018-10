En Michoacán, Diálogo por el Desarrollo y la Transformación: Silvano

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2018.- Sin intermediarios, directo y de frente, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo marcó una nueva pauta en su gobierno, al abrir a la sociedad civil de manera clara los temas de interés público, estableciendo un compromiso donde el diálogo permanente es indispensable en la consolidación del desarrollo y la transformación de Michoacán.

“No me rendiré ante los retos”, afirmó el mandatario estatal, al presidir el encuentro “Diálogo con Michoacán”, un formato de acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad civil, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno.

En su intervención, dejó en claro que para continuar adelante en este proceso de dignificación y rescate de Michoacán, se requiere forzosamente caminar de la mano de las michoacanas y los michoacanos, sobre todo en los temas torales.

En este encuentro cercano con las y los representantes de la sociedad civil, el titular del Ejecutivo Estatal abordó diversos temas en rubros como la Participación ciudadana, Mujeres, Transporte e infraestructura, Salud pública y relación con los sindicatos, así como Finanzas y desarrollo económico.

Asimismo, se trató la situación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Jóvenes y su papel en la sociedad; Educación Pública de calidad; Participación de los medios de comunicación en la sociedad, además de Seguridad y Justicia.

Michoacán, estado rector

Con el lema ¡Qué se escuche Michoacán!, dio inicio este diálogo en que, en primer lugar, el presidente de Mexicanos Primero, capítulo Michoacán, Erick Avilés Martínez, reconoció que, durante estos tres años de gestión, el Gobernador Aureoles Conejo logró recuperar la gobernabilidad y el estado de derecho en la entidad; “Michoacán transitó de Estado fallido, a Estado rector”, apuntó.

Al hablar de la participación ciudadana, el mandatario estatal destacó que, a mitad del camino, pudo cumplir con uno de los ejes establecidos en la Agenda por Michoacán: consolidar las nueve Mesas de Seguridad y Justicia, y dijo estar convencido que, de la mano con la sociedad, se puede romper el paradigma y lograr que el ejercicio de gobierno sea un tema de ciudadanos.

Aureoles Conejo escuchó con atención las inquietudes plasmadas por Circe López Riofrío, representante de Humanas Sin Violencia A.C., quien celebró la realización de este ejercicio: “al escuchar se construye; es la diferencia entre oír y escuchar. Qué bueno que se esté haciendo”, y planteó al Gobernador la necesidad de reforzar las acciones para que en la entidad se elimine la violencia de género.

Al respecto, el titular del Ejecutivo aseveró que aceptó la Declaratoria de la Alerta de Género para combatir el problema desde su raíz, pero enfatizó que para ello se requiere de un cambio cultural donde es necesaria la suma de todos y todas.

“La violencia de género no es un delito más; lacera profundamente a la sociedad. Por eso acepté la Declaratoria de la Alerta de Género para combatir el problema desde su raíz y con un cambio cultural donde tenemos que sumar esfuerzos todos”, expresó el mandatario estatal.

Sobre el particular, destacó que, con la creación de la Unidad Especial para la Atención de los Delitos de Homicidio cometidos en Agravio de la Mujer, se han resuelto 51 casos de los 77 presentados, algunos que tenían hasta 15 años archivados, y con programas como Palabra de Mujer, se ha empoderado a este sector mediante la entrega de créditos para emprender un negocio.

Por otro lado, a nombre del sector productivo, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte y Turismo, CANAPAT, Arcadio Méndez Hurtado, dio su opinión sobre el desarrollo de transporte e infraestructura en este primer trienio, y enfatizó que hoy las vías carreteras de la entidad son más seguras, gracias a la buena coordinación que repercute de manera favorable en todo el sector turístico, como hoteles y restaurantes.

El Gobernador coincidió con Méndez Hurtado en que la seguridad de las y los ciudadanos que hacen uso del transporte público debe estar por encima de cualquier interés; por ello, instruyó a iniciar el proceso de regulación y transparencia del sector, así como retomar el proyecto de verificación de vehículos para reducir los niveles de contaminación del medio ambiente.

Transformación en salud y educación

Al llegar al Gobierno encontramos deudas por alrededor de 13 mil millones de pesos y un grave problema financiero en el sector salud. Anteriores gobiernos desviaban los recursos del Seguro Popular para cubrir otros aspectos y ya están denunciados ante las autoridades correspondientes, expuso Silvano Aureoles al entablar diálogo con el Secretario General de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Fabio Meza Alfaro.

El líder sindical reconoció el trabajo del mandatario estatal por avanzar en resolver el tema del pago a terceros institucionales, e hizo un llamado a que se ponga mayor énfasis en la prevención y la planeación estratégica, ya que México es primer lugar en obesidad infantil y segundo en obesidad en población adulta.

En ese tema, el titular del Ejecutivo refirió que además de invertir en infraestructura hospitalaria, su administración ha apostado al saneamiento financiero, porque “es un crimen quitar el dinero de salud; se deja a miles y miles de personas sin acceso a los servicios y sin medicamentos” y comprometió emprender una intensa campaña preventiva para atacar estos temas de salud pública.

De su lado, la presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Michoacán, Lydia Nava Vásquez, quiso saber cuál es el avance logrado en mejora regulatoria y la ruta que se seguirá en los próximos años.

En respuesta, Silvano Aureoles afirmó que Michoacán optimizará su mejora regulatoria hasta alcanzar las primeras posiciones “tenemos que estar entre los cinco estados con mayor eficacia”, y comentó que el Gobierno eficientará los trámites, para que así la ciudadanía tenga una mejor atención y las dependencias un mejor desempeño.

Al rescate de la UMSNH

Al abordar el tema de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ante el rector de dicha casa de estudios, Medardo Serna González, se sumó a la solicitud ante la Federación de que la casa de Hidalgo reciba un trato equitativo y justo.

“No vamos a dejar sola a la (Universidad) Michoacana; vamos a salir bien este año y vamos a hacer todo lo posible por sacar a la Universidad del problema financiero que tiene, de manera estructural”, pronunció.

Mientras que Serna González mostró su disponibilidad para caminar junto con el Gobierno del Estado, y atender de manera corresponsable a largo plazo las problemáticas financieras de la máxima casa de estudios de la entidad.

Aaron Chávez Esquivel, enlace del Colectivo Kybernus Michoacán, habló de los jóvenes y su papel en la sociedad, y reflexionó sobre la “crisis de oportunidades” que enfrenta este sector.

Por ello, mandatario michoacano aseguró que establecerá de manera permanente un conversatorio con jóvenes, que implique también la participación de la iniciativa privada para escuchar sus inquietudes y establecer juntas y juntos, “una nueva ruta por el desarrollo de Michoacán; no es demagogia”, ya que la energía, nuevas ideas y talento de la juventud michoacana, permitirán avanzar en diversos rubros.

En el entendido de que la educación se basa en tres sectores básicos: maestros y maestras, padres y madres de familia, y gobierno; el mandatario afirmó que “no me voy a rendir; vamos a resolver de fondo los problemas en educación, y ya iniciamos, ya lo estamos haciendo”, y ponderó que para seguir avanzando en este marco, es urgente la creación de los Consejos Sociales, como el estatal, en los 113 municipios y de cada escuela de la entidad; es decir poco más de 11 mil consejos.

Así lo reflexionó con Alejandra Gallegos Aguilera, presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, al abordar el tema educativo.

Respecto del papel que juegan los medios de comunicación en Michoacán, Aureoles Conejo dijo que sólo una sociedad bien informada puede aspirar a la democracia, y “los medios de comunicación son el instrumento indispensable para lograr esa transformación social”.

Junto con el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Juan Carlos de Guerrero Osio Laris, el mandatario estatal reconoció el trabajo de aquellos medios que con ética y veracidad mantienen bien informada a la ciudadanía.

Osio Laris coincidió en la suma de voluntades que permita, a través de la información, lograr que sociedad y Gobierno puedan hacer equipo y con ello encauzar tareas en común por Michoacán.

Para Michoacán, un gran legado en seguridad

Porque la seguridad de las michoacanas y michoacanos es un tema de altísima responsabilidad, a mitad del camino y sin echar campanas al vuelo, tenemos importantes avances y podemos decir que dejaremos un gran legado en este tema a Michoacán; sostuvo el mandatario.

Luego de los planteamientos de Claudia Verduzco Moreno, directora del Observatorio Regional e integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia de Zamora, quien alertó que, en los últimos 30 días, dicho municipio del Bajío registró un incremento del 40 por ciento en el delito de homicidio doloso, el Gobernador fue enfático: “No nos vamos a deslindar de dar seguridad en todo el territorio michoacano, pero nos irá mejor si lo hacemos de manera coordinada con autoridades municipales”.

En ese tenor, refirió que 70 Ayuntamientos han signado ya el Convenio de Coordinación por la Seguridad Pública, y que si bien no se exime de su responsabilidad de dar cobertura en el resto de los ayuntamientos en este tema, su gestión será más intensa para que los municipios incorporados cumplan con los requisitos que, por ley, les corresponde para dar tranquilidad a sus habitantes; “No les voy a permitir que no tengan policías acreditados y mandos sin acreditar exámenes de control y confianza, porque los avances hasta ahora son muy buenos y no vamos a regresar al pasado por intereses distintos a los intereses generales a de la sociedad”.

Cabe mencionar que en este primer ejercicio en su tipo, se contó con la participación como moderador, de Luis Rene Martínez Souvervielle, representante del organismo “Méxicos Posibles”, quien opinó que nuestro país vive una transformación no en su centro, sino con avances como los que muestra Michoacán, que no deben perderse de vista porque dan muestra de que hay la capacidad de construir un país diferente.

Felicitó este diálogo abierto, ágil, plural, enriquecedor y el ánimo de construir este espíritu de corresponsabilidad gobierno-sociedad; “el desafío es hoy a la mitad del camino, y de nuestras vidas, saber hacia dónde vamos, qué papel estamos jugando y cuál es el propósito que estamos construyendo”.

También se contó con la presencia del Gabinete Legal y Ampliado, líderes de diversos sectores, directivos de medios de comunicación y representantes de la sociedad civil provenientes de diferentes regiones de la entidad.