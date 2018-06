En Video Filtran que Supuesto Lavado de Dinero fue Para Campaña de Anaya; es Guerra Sucia de Peña, Revira el Panista

Juan Barreiro Castañeda, hermano de Manuel Barreiro, el empresario que le compró a Ricardo Anaya una nave industrial en 54 millones de pesos, afirma en un video que esa operación de lavado de dinero fue también para financiar la campaña presidencial del panista, quien a su vez calificó de falsos los señalamientos y atribuyó la autoría y difusión de la grabación al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra utilizando las mismos mentiras de hace unos meses”, reaccionó Anaya, quien aseguró que el contenido del video es falso y es una estrategia orquestada por el gobierno de Peña Nieto para dañar su candidatura y porque reiteró que es corrupto y que lo encarcelaría.

El video alojado en la página de internet www.casoanaya.com, y que la tarde de este jueves se difundió a través de las redes sociales, presenta fragmentos de una conversación entre Juan Barreiro y una supuesta empresaria argentina en la que hablan sobre un candidato presidencial, aunque en ningún momento mencionan el nombre de Anaya.

“Si queda este candidato, se nos abren las puertas para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo”, afirma Juan Barreiro casi para concluir el video, grabado con una cámara oculta y que recoge expresiones sobre el esquema de lavado que utilizó su hermano Manuel, al parecer para la compra de la nave industrial en Querétaro.

“Se hizo algo para hacerle llegar dinero en cuanto a unas bodegas. Se le dijo, okey, tenemos estos terrenos… Okey, ya, nosotros lo vamos a poner, te hace un crédito, tú me lo vas a ir pagando, se va a incrementar el valor que tú tienes, y a la hora en que lo vendas te vas a ganar 80 millones para que te los guardes en tu bolsa”, menciona Juan Barreiro.

–¿Para que él tenga dinero para la campaña? –le pregunta la mujer.

–Eh, pues para la campaña, exactamente, para la campaña –responde Juan Barreiro.

Según el testimonio del hermano del empresario fugitivo, a Anaya “se le metió muchísimo dinero para que gane” y refiere que, además de la venta de la nave industrial, con Anaya se habrían hecho otras operaciones relacionadas con parques industriales que no se precisan.

Barreiro hace referencia al esquema de lavado de dinero para la compra de la nave industrial. También admite que, por ahora, no se han hecho más operaciones, como las que al parecer negocian él y la supuesta empresaria argentina.

–¿Te parece que es algo que vale la pena ahora invertir plata en él, en la persona esta o es muy tarde ya?

–Mira, yo creo, nunca es tarde para hacer las cosas, pero tienen… está complicado hacerlo ahora… está todo muy revisado… siempre hay formas de hacerlo, llegar el dinero.

El video, en el que se indica que es la primera parte, concluye con una expresión de Juan Barreiro: “Y si queda este candidato se nos abren las puertas para lo que queramos, entonces con eso nos vamos al cielo”.

Por la noche, cuatro horas después de que comenzó a circular el video del hermano de Manuel Barreiro, Anaya emitió también uno para dar respuesta en general a los señalamientos que se hacen en esa grabación.

“Me atacan porque antier en la Ibero dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea Presidente sí me encargaré de que enfrente la justicia y de resultar culpable, vaya a la cárcel”.

Añadió: “También me atacan porque denuncié que Enrique Peña Nieto y López Obrador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar y a cambio López Obrador ya se comprometió a perdonarle todo y ya inclusive lo dijo públicamente”.

“Sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el 1 de julio. A ti, mexicana y mexicano, te pido: no les creas. Y a usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y la de mi familia. No me va a doblar, no me voy a rendir. Vamos a ganar, México va a cambiar”.