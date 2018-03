Encabeza Gobernador Destrucción de Armas Decomisadas en Guanajuato, Querétaro y Michoacán

En Michoacán no vamos a dejar que nadie haga justicia por su propia mano y en esta determinación no habrá tregua ni cuartel; iremos por quienes cometen delitos hasta donde se encuentren y no permitiremos que se genere más daño e incertidumbre para las familias, aseveró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Ello al presidir la ceremonia de destrucción de armas decomisadas por las Fuerzas Armadas en los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán, en la que se extinguieron un total de mil 900 armas de fuego, 838 de ellas largas de alto poder, mil 65 cortas, así como 53 mil 918 cartuchos de diversos calibres y 2 mil 167 cargadores, todo ello decomisado en diversos operativos coordinados entre los tres ámbitos de gobierno.

“Michoacán es un estado de paz y los michoacanos y michoacanas somos gente de bien. Las armas no forman parte de nuestra cultura ni de nuestra identidad porque somos una sociedad trabajadora, cuyos valores provienen de nuestras familias, nuestras tradiciones, de nuestra tierra y no de la cultura de la violencia”, apuntó el mandatario Aureoles Conejo.

En presencia del comandante de la XII Región Militar, general Javier Cruz Rivas, el titular del Ejecutivo Estatal agradeció el apoyo invaluable de las Fuerzas Armadas, quienes han jugado un papel fundamental para mantener el Estado de Derecho y la estabilidad en la entidad.

Compartió que su Gobierno ha logrado incrementar hasta en un 30 por ciento el estado de fuerza, comparado con las últimas dos administraciones pasadas.

Conminó a todos y todas para conformar una agenda en común que permita hacer un llamado al país vecino de Estados Unidos para frenar la incursión ilegal de armas de fuego que tanto daño le han hecho a México.

“La seguridad es tema de todos y todas, que no debe estar subordinado a intereses personales ni de partidos, cerremos filas para abandonar el México bronco y violento y transitar a un país democrático y pacífico”, enfatizó el Gobernador michoacano.

Consciente de los retos que se presentan en la entidad en la materia, el mandatario estatal destacó que la recuperación de territorios y la reconstrucción del tejido social son las vías para la gobernabilidad y la paz en Michoacán.

De su lado, el general Cruz Rivas expuso que mediante la implementación de acciones gubernamentales para reducir la violencia y la impunidad, la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con estas tres entidades llevan a cabo el programa nacional de Canje de Armas con apoyo de la Iniciativa Privada, impulsando campañas de difusión e incentivos para motivar a la ciudadanía a entregar voluntariamente las armas de fuego en su poder, que son destruidas al momento del canje.

“Estas acciones proyectan la firmeza del orden jurídico como reflejo inequívoco de que trabajando juntos sociedad y Gobierno, se logrará devolver a las y los ciudadanos la tranquilidad y la seguridad pública, fortaleciendo su confianza hacia sus instituciones nacionales de seguridad”, abundó el comandante.

Coincidió con el Gobernador en que cada arma es una amenaza grave a la seguridad de las familias y con la destrucción de las mismas se da un paso muy significativo en la reducción de riesgos de violencia en las calles, escuelas y hogares y esa es la meta permanente, la mayor motivación para continuar realizando estas acciones de manera conjunta con las autoridades competentes.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Pascual Sigala Páez; el comandante de la 21 Zona Militar, general Gerardo Mérida Sánchez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Marco Antonio Flores Negrete; la presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Juanita Noemí Ramírez Bravo; el supervisor de la destrucción de armas de fuego por parte de la Inspección y Contraloría del Ejército y Fuerza Aérea, Francisco Tomas González Loaiza y el presidente de la Fucidim, Roberto Ramírez Delgado.

También acudieron el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el secretario de Seguridad Ciudadana de Querétaro, Juan Marcos Granados Torres; el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Abundiz Núñez; el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís; la coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, Margarita Cano Villalón, entre otras autoridades.