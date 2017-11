Entrega Gobernador Más de 16 mdp en Apoyos de Programas Para DIF Municipales

Nuestra mayor aspiración como Gobierno es ayudar a quienes más nos necesitan, y en esta noble tarea los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) han sido fundamentales; además, son el eje de fortalecimiento de la estructura familiar y que abonan al desarrollo de los municipios, expuso el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Así lo pronunció al presidir esta mañana la Reunión Anual de los Sistemas DIF, donde encabezó la entrega de apoyos de programas a los 113 municipios por un monto que asciende a los 16 millones de pesos, entre los que destacan 96 proyectos productivos, paquetes de útiles escolares, semillas para hortalizas, cobijas, tinacos, entre otros, en coordinación con la Federación.

Enfatizó que gracias a las acciones y programas ejercidos en estos Sistemas, se ha logrado sacar paulatinamente a Michoacán de la pobreza, el rezago en materia educativa, de salud, vivienda e ingreso, y que gracias a ello hoy por hoy se puede respirar un ambiente diferente, donde juntas y juntos debemos continuar por esa ruta.

Ante el periodo electoral que se aproxima, el titular del Ejecutivo Estatal llamó a las titulares de los DIF municipales a seguir trabajando sin distingos partidarios, para que municipios y estado continúen avanzando, sin divisiones que sólo retrasan el desarrollo de la entidad.

La directora general del Sistema Nacional DIF, Laura Barrera Fortoul, reconoció que el mandatario michoacano ha sido un gran aliado para atender a las personas con discapacidad, por ello comprometió que la Federación en conjunto con el Estado revisarán los espacios con los que cuenta Michoacán para atender a este sector de la sociedad, ello con el interés de fortalecer y equipar a cada uno con lo necesario.

La funcionaria federal abundó que Michoacán juega un papel fundamental dentro la Estrategia de Acompañamiento para el Desarrollo Infantil y Vigilancia que se ejercerá en todo el país, misma que tiene dos vertientes: aplicar la prueba cero para conocer el estado en que se encuentran las niñas y los niños, así como la supervisión nutricional para la detección temprana de riesgos durante la infancia.

Asimismo, aprovechó para reconocer las más de 250 toneladas de productos michoacanos que fueron enviados en apoyo a los y las damnificadas del sismo el pasado 19 de septiembre; “mi agradecimiento a nombre de los beneficiarios y las beneficiarias, por el abrazo solidario que brindó el pueblo michoacano y que tanto ayudó”.

Rocío Beamonte Romero, directora general del Sistema DIF Michoacán expuso que en la entidad se ha trabajado de manera transversal a favor de los sectores más vulnerables de la población, instrucción clara por parte del titular del Ejecutivo, por ello se han potencializado los apoyos para cambiar la vida de miles de personas.

Dijo que este encuentro con los DIF Municipales, arropados por la Federación, viene a fortalecer el trabajo colaborativo para sumar y multiplicar ideas que se lleven a la acción, en beneficio de las familias de la entidad; aprovechó también para instruir a las titulares de estos sistemas a detonar la campaña impulsada por el Gobierno del Estado para frenar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes “Detente, no los lastimes, detente, no los toques, detente, no los abandones”.

Esperanza Núñez Vega, presidenta del DIF Sahuayo, agradeció al Gobernador a nombre las representantes de este Sistema, pues aseguró que con estas herramientas se podrán dar mejores resultados a la ciudadanía; “vamos a hacer que valgan la pena, lograr cambiar los rostros de tristeza de muchas personas necesitadas”.

En el evento estuvieron presentes Fabián Márquez Bautista, director general de Enlace Interinstitucional del DIF Nacional; Edgar Mauricio Alva, jefe de la Unidad de Asistencia e Integración Social del Sistema DIF Nacional; las presidentas de los Sistemas de Morelia, Paola Delgadillo de Martínez; María del Rosario Jasso Briseño, de Zitácuaro; Brenda García Guerrero, de Tumbiscatío; Lizbeth Arcelia Guisar Sandoval, de Apatzingán; Yolanda Aguilar Guzmán, de Briseñas; Irma Mejía Hurtado, de Indaparapeo y Gema del Río Ambriz, de Uruapan.