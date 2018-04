Error, Militarizar Frontera; Velaré por Intereses de Migrantes: Toño García

El candidato al Senado de la República de la coalición Por México al Frente, Antonio García Conejo, reprobó las medidas hostiles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en contra de las y los migrantes, las cuales han provocado la condena internacional.

“No es con armas como vamos a resolver las diferencias o discrepancias entre las naciones”, sostuvo hoy en conferencia de prensa ante la posibilidad de que la frontera entre México y Estados Unidos sea militarizada.

En este tenor, indicó que entre sus propuestas de campaña destaca velar por los intereses de las y los migrantes en Estados Unidos e impulsar políticas públicas que mejoren de manera efectiva las condiciones de vida de las y los mexicanos en ambos lados de la frontera.

El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) resaltó la necesidad de que los Gobiernos de México y Estados Unidos retomen su agenda común, en un ambiente de respeto mutuo y propuestas.

Tras recordar que previo a su incursión en la política cruzó la frontera por lo menos en cinco ocasiones, advirtió que en caso de que la frontera sea militarizada, la integridad de las y los migrantes estará en riesgo.

García Conejo hizo un llamado para que, sin distingos partidistas, la clase política responda a las problemáticas que hoy enfrentan las y los mexicanos que radican en Estados Unidos.

“Aquí no importan colores, ideologías ni militancias. El país necesita de la solidaridad y unidad de todos”, subrayó el ex alcalde de Huetamo y ex legislador local y federal.